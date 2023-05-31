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ТАСС

Космическая неделя NASA впервые пройдет во Вьетнаме

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Источник изображения: vpk-news.ru

Это первая страна Юго-Восточной Азии, где проведут это мероприятие

ХАНОЙ, 30 мая. /ТАСС/. Космическая неделя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые пройдет во Вьетнаме. Различные ее мероприятия состоятся с 5 по 9 июня в южном городе Хошимине, в провинциях Хаузянг и Биньдинь, сообщил во вторник местный новостной портал VnExpress.

Вьетнам станет первой страной Юго-Восточной Азии, где организуется неделя NASA. Во время нее центр научных исследований и инноваций провинции Биньдинь посетят астронавты Майкл Бейкер и Джозеф Шмид. Они встретятся с 3 тыс. вьетнамских молодых людей и студентов из разных регионов страны и поделятся с ними своими историями о работе и организации быта в космосе, о научных исследованиях по изучению и защите Земли и по уменьшению загрязнения окружающей среды. Программа направлена на то, чтобы помочь представителям вьетнамской молодежи больше узнать о научных и технологических достижениях NASA, о жизни и космических миссиях астронавтов.

Неделя NASA - это ежегодное мероприятие, посвященное достижениям и вкладу организации в область космических исследований, науки и развития связанных с космосом технологий. 

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Страны
Вьетнам
США
Компании
NASA
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