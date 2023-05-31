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Naked Science

Япония протестирует технологию передачи солнечной энергии из космоса на Землю

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Солнечные панели в космосе
Солнечные панели в космосе.
Источник изображения: Киотский университет

Производство и установка мощностей, которые позволили бы сгенерировать один гигаватт энергии, могут обойтись более чем в семь миллиардов долларов.

Японцы планируют к 2025 году опробовать технологию передачи солнечной энергии из космоса на поверхность Земли, сообщил портал Nikkei. Проект возглавляет профессор Киотского университета Наоки Шинохара, который занимается этой задачей примерно 14 лет, а курирует Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Предполагается, что для отправки энергии на наземные приемные станции задействуют небольшие спутники на орбите.

В 2009 году команда Шинохары уже использовала дирижабль для передачи энергии с высоты 30 метров на мобильный телефон человека, находящегося на земле. В 2015-м провели эксперименты по передаче микроволновой энергии по горизонтали, а в 2018-м — по вертикали и на расстояние 50 метров.

С тех пор ученые работают над совершенствованием технологии. Ее привлекательность заключается в том, что орбитальные солнечные батареи — потенциально неограниченный источник энергии, не зависящий от времени суток и погоды.

Исследователи из Киотского университета тестируют оборудование для передачи и приема электроэнергии в лаборатории

Источник изображения: Киотский университет

До Наоки Шинохары подобные исследования в Японии возглавлял инженер и экс-президент Киотского университета Хироси Мацумото: в 1980-х он первым в мире успешно передал энергию с помощью микроволн в космосе.

 «Если мы сможем продемонстрировать нашу технологию раньше остального мира, это станет инструментом для ведения переговоров по развитию космоса с другими странами», — отметил Шинохара.

Тем не менее, даже если японцам удастся развернуть ряд орбитальных солнечных батарей, технология все равно будет далека от массового применения. Установка мощностей, позволяющих сгенерировать один гигаватт энергии, по предварительным подсчетам, обойдется более чем в триллион иен — эквивалентно почти 570 миллиардам рублей и 7,1 миллиарда долларов. Площадь панелей при этом должна будет равна площади квадрата со стороной в два километра.

Да и конкуренты не дремлют. Похожими масштабными проектами занимаются в США (исследовательская лаборатория ВВС и Калифорнийский технологический институт), в Китае (Чунцинский университет), есть планы в этой сфере и у Европейского космического агентства.

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Страны
Китай
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
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