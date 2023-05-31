В России создали методику обнаружения FPV-дронов на основе антиснайперской борьбы

Генеральный директор Центр комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что в первую очередь речь идет о поиске и обезвреживании пилотов противника

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал методику обнаружения расчетов FPV-дронов противника, основанную на принципах антиснайперской борьбы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР интенсивно работает над системами противодействия FPV-дронам. На сегодняшний день уже выработаны и применяются ряд мер по снижению угроз. Мы проанализировали похожий опыт антиснайперской борьбы и на схожих принципах создали методику противостояния FPV-расчетам противника", - рассказал Кузякин.

"Речь идет об обнаружении боевого FPV-расчета противника. То есть мы не боремся с дронами, а учим искать и обезвреживать пилотов противника. При этом борьба эта ведется так же FPV-дронами и пилотами только с нашей стороны", - отметил гендиректор центра. "Именно поэтому мы изучали противоснайперную борьбу", - добавил он.

По словам гендиректора ЦКБР, на сегодняшний день в мире не существует эффективного средства радиоэлектронной борьбы против FPV-систем, которое гарантированно срабатывало бы в любой ситуации. "Это дает преимущества тем, кто применяет эти системы, и заставляет искать средства противодействия тех, кто защищается. Перекос в данном противостоянии создает открытая архитектура FPV-систем - открытое всем программное обеспечение и неограниченная доступность деталей дают возможность любому экспериментировать, чем пользуемся как мы, так и противник", - добавил Кузякин.

Специалист подчеркнул, что в будущем в России необходимо ввести инструменты регулирования применения FPV-технологий. "Неограниченный доступ к FPV-технологиям создает прецедент, сравнимый со свободной продажей оружия. Пока угрозу сдерживает сложность в обучении сборке и пилотированию данной техникой, но рано или поздно нам придется регулировать не просто вопрос с БПЛА, но в первую очередь с FPV-дронами", - сказал он.

Ранее Кузякин сообщил ТАСС, что ЦКБР с 2022 года в рамках подготовки пилотов и пилотов-инструкторов FPV-дронов подготовил 100 специалистов. Также сообщалось, что центр поставил в зону спецоперации 100 боевых FPV-дронов, предназначенных для сброса мин и поражения тяжелой техники.

ЦКБР базируется в Жуковском. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами.