Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

Новый российский спутник "Космос-2569" будет вести разведку военных объектов Украины
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новый российский радиолокационный спутник "Космос-2569" сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости информированный источник.
Он добавил, что, "независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов".
Согласно данным профильных космических порталов, "Кондор-ФКА" получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569.
Как сообщили ранее РИА Новости в Росэлектронике, на спутник установлен разработанный концерном "Вега" радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета "Кондора".
Разработчики подчеркнули, что "Кондор-ФКА" способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до одного метра.
Спутники серии "Кондор" разработаны в НПО машиностроения. В 2013 и 2014 годах состоялись запуски двух таких аппаратов предыдущего поколения.