Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

Новый российский спутник "Космос-2569" будет вести разведку военных объектов Украины

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новый российский радиолокационный спутник "Космос-2569" сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, "независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов".

Согласно данным профильных космических порталов, "Кондор-ФКА" получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569.

Как сообщили ранее РИА Новости в Росэлектронике, на спутник установлен разработанный концерном "Вега" радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета "Кондора".

Разработчики подчеркнули, что "Кондор-ФКА" способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до одного метра.

Спутники серии "Кондор" разработаны в НПО машиностроения. В 2013 и 2014 годах состоялись запуски двух таких аппаратов предыдущего поколения.