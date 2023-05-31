Украина получила около 60 западных танков

Они распределены по двум батальонам, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили порядка 60 танков западного производства. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke.

"В коалицию [по поставкам танков] Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60", - сказал Резников. По его словам, Франция также поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания - Challenger и США - Abrams.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.

В марте Минобороны США сообщило, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению военной техникой.