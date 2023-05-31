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ТАСС

Глава МО Украины заявил, что Киеву требуется около 120 западных истребителей

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski, File

Киев надеется получить американские F-16, шведские Gripen, а также германские Eurofighter и Tornado, уточнил Алексей Резников

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается примерно в 120 западных истребителях, большую часть из которых должны составить американские F-16.

"Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин", - сказал Резников в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke. При этом он подчеркнул, что Eurofighter и шведские Gripen также помогли бы Киеву. Глава Минобороны Украины вместе с тем выразил надежду, что Украина получит германские Eurofighter и Tornado.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности в вопросе [поставок] Eurofighter, это было бы важным шагом. Уже существует международная коалиция по поставкам боевых танков, в которую входят германские Leopard 2, американские Abrams и британские Challengers. Точно так же мы могли бы сформировать коалицию [по поставкам] истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen", - констатировал Резников. Однако, прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию истребителей Eurofighter.

Отвечая на вопрос о сроках поставок F-16 на Украину, министр указал, что "хотел бы, чтобы к концу года в Киев прибыли первые F-16". "Обучение наших пилотов на самолетах F-16 занимает от четырех до шести месяцев. Нужна также подготовка экипажа F-16: инженеров, техников и механиков. Нам также может понадобиться до шести месяцев для этого", - признал он, заявив, что Украине нужны современные истребители четвертого поколения и выше, такие как F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.

Резников напомнил, что Дания и Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. "Мы также ведем переговоры с Польшей и Бельгией. При этом наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на самолетах Eurofighter", - подчеркнул министр, уточнив, что Киев обсуждает со шведской стороной начало обучения на самолетах Gripen.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Нидерланды
Польша
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Leopard-2
Rafale
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