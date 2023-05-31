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Украина проиграла России, и Запад ей не поможет

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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Al-Watan Syria: Украина не выстоит против России даже при поддержке стран НАТО

Украина уже проиграла России, и НАТО это прекрасно понимает, пишет Al-Watan Syria. Поэтому Запад предлагает Киеву "израильскую модель" сотрудничества, но и эта идея провальная. Тель-Авив, поддерживаемый США, на грани краха, хотя противостоит арабам, а не России, ядерной сверхдержаве.

Неминуемое поражение Украины после победы России в Артемовске заставляет страны НАТО исключить ее присоединение к альянсу, по крайней мере на данном этапе. Они предложили ей модель отношений, похожую на ту, что была установлена между этими государствами и Израилем, включая предоставление Киеву военной поддержки для сохранения его присутствия в регионе и использование его для обслуживания интересов Запада.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, президент США Джо Байден поделился этой идеей с главой Польши Анджеем Дудой, когда приезжал в Варшаву в феврале. Западные страны планируют обсудить этот вопрос на саммите НАТО в июле. Дуда и Байден выступают за «израильскую модель безопасности» для Украины, поскольку некоторые страны НАТО до сих пор против ее принятия в альянс. И тому есть множество причин, главная из которых — Украина сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта. Поэтому Дуда, который поддерживает вступление Киева в НАТО, был вынужден заявить в интервью The Wall Street Journal: «Вполне вероятно, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идет военный конфликт». <...>

Запад подготовил для Киева проект «израильской модели безопасности», что поможет защитить будущее Украины как страны, не входящей в Североатлантический альянс.

Теперь вопрос: будет ли эта модель успешной после военных побед, достигнутых Россией, в том числе в Артемовске?

НАТО во главе с Соединенными Штатами считает, что выгоднее вести прокси-войну против Москвы на территории Украины и контролировать все ее этапы, включая переговоры, способные склонить чашу весов в пользу американских и европейских интересов, но Запад просчитался. Поэтому НАТО решила пересмотреть стратегию. Запад готов закрыть двери Североатлантического перед Украиной и компенсировать это «израильской моделью», не исключая при этом проведение переговоров с Россией, которая, как понял Запад, достигла большинства своих целей в ходе специальной военной операции. Маловероятно, что ВСУ смогут что-то изменить в обозримом будущем. Действия Запада можно считать «планом Б», цель которого — избежать прямого столкновения с Россией. Тем не менее «израильскую модель» можно уже считать провальной, учитывая то, что Киев, несмотря на поддержку более чем двадцати стран во главе с Соединенными Штатами, уже проиграл в конфликте с Москвой. Россия смогла поставить конкретные условия и установить порядок ведения боевых действий на Украине. Америке до сих пор не удалось ее обыграть, несмотря на поставки Киеву зенитно-ракетных комплексов большой дальности и другой военной техники. Ставка на Зеленского и его компетентность также провалилась. Поэтому НАТО и США придется использовать «израильскую модель» как последний козырь. Но и этот вариант неудачный. Израиль продолжает сталкиваться с опасностями, угрожающими его существованию, несмотря на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов. И это при том, что арабским странам далеко до России — крупной военной, ядерной и политической мощи в мире.

Автор: Тахсин Халаби (تحسين حلبي)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
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Ядерный щит
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