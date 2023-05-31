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РИА Новости

Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"

Главком ВМФ Евменов подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Итоги зимнего обучения подвели на заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ. В нём приняли участие заместители главнокомандующего, командный состав ВМФ, руководящий состав всех флотов и Каспийской флотилии, представители руководства военной прокуратуры, контрразведки и объединённой судостроительной корпорации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании были рассмотрены вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельности береговых войск, выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведения отопительного периода, ремонта, а также содержания объектов казарменного фонда и инженерных сетей.

Кроме того, было уделено внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих, членов их семей и реализации социальных гарантий.

В своём вступительном слове главнокомандующий ВМФ отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены: подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей.

"С начала года ВМФ получил 6 кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается ещё порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года", - добавили в Минобороны.

В ходе заседания Евменов также вручил отличившимся подчинённым государственные и ведомственные награды.

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