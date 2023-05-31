Воздушные тревоги: ВКС России нанесли удар по украинским аэродромам

Главной целью стали самолеты-носители дальнобойных ракет стран НАТО, считают эксперты

Вооруженные силы РФ в ночь на 29 мая нанесли группой удар по аэродромам противника — целями стали командные пункты, радиолокационные посты и авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВФУ, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что наши войска сейчас выводят из строя остатки украинских военно-воздушных сил. В частности, были поражены самолеты-носители дальнобойных ракет, поставленные Украине странами НАТО и представляющие особую ценность для противника. Задача постоянных и массированных ударов — измотать ВФУ, вывести из строя их воздушную составляющую, логистику, пункты управления и связь, уверены эксперты.

Удар для аэродромов

В ночь на 29 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам противника на аэродромах. При этом использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара поражены командные пункты, радиолокационные посты и авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВФУ.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ходе ударов уничтожены несколько самолетов, переоборудованных для применения западных авиационных средств поражения, в том числе крылатых ракет и корректируемых авиабомб. Также были поражены командные центры и узлы связи, обеспечивающие вылеты этих самолетов. Помимо этого, удар был нанесен по местах хранения иностранных авиационных средств поражения, переданных Киеву.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Вооруженным силам РФ надо вывести из строя остатки украинских военно-воздушных сил, в том числе те самолеты, которые могут нести крылатые ракеты британского производства, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Кроме того, в районе аэродрома Жуляны был еще один комплекс Patriot. По нему, судя по всему, тоже нанесены удары. Это связано с тем, что мы, конечно, находимся в обороне, но думаем о наступлении — отметил он. — Сейчас необходимо измотать противника, вывести из строя его воздушную составляющую, логистику, пункты управления, связь. Это продолжается уже две недели и будет продолжаться. Истерика начальника украинской разведки Кирилла Буданова после последних ударов говорит о том, что все это происходит эффективно.

Танки-невидимки

На авдеевском направлении в ДНР сейчас идут упорные бои. Военкор «Известий» Валентин Трушнин посмотрел за боевой работой наших войск.

Командир взвода танков Т-80 с позывным Гранит рассказывает о последних боях и показывает записи уничтожения боевиков.

На видео в подвал здания забегает группа гранатометчиков.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Удар — и снаряд попадает практически во вход. Вторым танкисты «складывают» здание, — рассказал Валентин Трушнин.

На другом видео — украинский укрепленный район в Марьинке. Пехота перебегает из дома в траншеи. Наш танк бьет с семи километров и снаряды взрываются буквально в паре метров от противника.

— Мы отработали с закрытых огневых позиций буквально два боекомплекта, уничтожили полностью посадку, все здания, – пояснил видео Гранит.

Наши танкисты сейчас стреляют не хуже снайперов.

— Мы стреляем настильной траекторией, точность выше. Отклонения — 5-10 метров на 8-10 километров, — объяснил командир взвода.

Тем временем, в танковых подразделениях все чаще стали появляться специальные маскировочные сети — комплексы «Накидка». Они делают машины невидимыми — снижают тепловое и радиоизлучение танков.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Есть и защита от коптеров и дронов-камикадзе противника. На танки наваривают стальной каркас, на него натягивают металлическую сетку.

— Современные вооруженные конфликты требуют модернизации танков, поэтому такой тюнинг сейчас делают на всех боевых машинах, — рассказал Гранит.

Наша пехота тоже стала осторожнее. Она не передвигаться колоннами, тщательно маскируется, слушает небо и быстро растворяется на местности, если над ней завис вражеский беспилотник.

Еще одно правило, написанное кровью, — даже в обороне надо быть активным.

Станковый гранатомет — это карманная артиллерия пехоты. До врага здесь 800 метров. У расчета всего несколько минут на то, чтобы выставиться, отстреляться и уйти.

Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой Источник изображения: iz.ru

— На передовой такая ситуация: если ты покажешь слабость, то именно через твои позиции и пойдет противник, — говорит Валентин Трушнин.

Под Донецком, как и на других участках линии боевого соприкосновения, скапливаются силы противника. Не исключен удар со стороны Авдеевки. Но наши войска готовы к такому развитию событий, рассказал корреспондент.

Охота на диверсантов

29 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 425 человек и 32 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ. Также, в районе населенного пункта Отрадное уничтожен склад боеприпасов ВФУ.

В Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады терробороны. В районе Авдеевки в ДНР поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВФУ. Российская ПВО в течение суток перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow.

Андрей Федоров

Роман Крецул

Богдан Степовой