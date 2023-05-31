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Известия.ru

Минобороны поддержало введение единого нагрудного знака для участников СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Минобороны поддержало введение единого нагрудного знака для участников СВО. Об этом говорится в ответе статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова лидеру фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову и депутату Госдумы Александру Аксененко.

«Ваше обращение по вопросу учреждения единого государственного нагрудного знака для лиц, принимавших участие в специальной военной операции, рассмотрено и возражений не вызывает», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

При этом в министерстве отмечают, что решение вопроса по учреждению знака находится в компетенции комиссии при президенте РФ по государственным наградам. Поэтому Минобороны рекомендует депутатам обратится в эту структуру.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе фракции СР, депутатами уже подготовлено обращение на имя руководителя комиссии Дмитрия Миронова.

«10 августа 2022 года приказом министра обороны РФ Сергеем Шойгу учреждена медаль «Участнику специальной военной операции». Безусловно, это важный знак отличия, но вручается эта медаль не всем участникам СВО и только по представлению, подготовленному в установленном порядке», — объясняют депутаты в документе, который имеется у «Известий».

В нем они отмечают, что есть участники СВО, которые находились там минимальный срок, получали ранение, некоторые инвалидность, у них нет ни наград, ни других знаков отличия.

«Так, например, 28 декабря 1988 года в СССР был учрежден нагрудный знак «Воину-интернационалисту». Учреждение единого государственного нагрудного знака, позволило бы отметить важную роль каждого участника СВО, внесшего вклад в освобождение Донбасса и установление мира и покоя на этой земле», — подчеркивается в обращении в президентскую комиссию.

Как пояснил «Известиям» лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, причиной инициативы стали обращения граждан в Госдуму с просьбой ввести единый знак вне зависимости от срока пребывания в зоне СВО.

«Тема действительно важная. Критики скажут, что уже есть медаль «Участнику специальной военной операции», но она вручается не всем и только по представлению, подготовленному в установленном порядке. А есть граждане, которые очень быстро попадали в огонь, получали инвалидность и не были представлены к награде», — заявил парламентарий.

По его словам, необходимо устранить эту несправедливость.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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