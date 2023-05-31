Войти
ТАСС

Байден заявил, что вопрос о возможности поставок Киеву ракет ATACMS еще рассматривается

198
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган ранее сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявил журналистам в понедельник президент США Джо Байден перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр.

На просьбу журналистов прокомментировать удары РФ по объектам на Украине Байден ответил: "Это не является неожиданным". "Вот почему мы должны давать Украине все, в чем она нуждается", - добавил он. На вопрос о возможности поставок Киеву ATACMS Байден ответил: "Это все еще рассматривается".

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на прошлой неделе заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что вашингтонская администрация не имеет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.02.2022
Посол РФ в Лондоне: мы могли бы быть хорошими партнерами
30.11.2021
Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
28.10.2016
Огонь в небесах
28.08.2014
ОСК: первый корпус авианосца "Мистраль" доставят в Россию в ноябре
09.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых боевых бронированных машин в 2010-2017 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A