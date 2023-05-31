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ТАСС

Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Стороны также обсудили региональные вопросы

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в понедельник по телефону с коллегой с Украины Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса и двусторонние отношения. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период [после выборов] пойдет во благо турецкому народу. На переговорах обсуждались события, связанные с войной между Россией и Украиной, и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Эрдоган был переизбран президентом Турции во втором туре выборов главы государства, которые состоялись 28 мая. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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