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ТАСС

Сенатор Бондарев увидел предпосылки для увеличения числа военных баз России в Африке

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что нужны лишь желание и политическая воля лидеров африканских государств

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что "есть все предпосылки" для увеличения числа военных баз РФ в Африке, нужны лишь желание и политическая воля лидеров африканских государств.

"Будем надеяться на то, что в ходе второго саммита и экономического форума Россия - Африка (который пройдет с 26 по 29 июля нынешнего года) удастся добиться новых соглашений и расширить военное присутствие (увеличить количество военных баз) РФ на африканском континенте. Для этого есть все предпосылки. Нужны лишь желание и политическая воля африканских лидеров", - пояснил ТАСС Бондарев.

"Создание развернутой сети российских военных баз в Африке взаимовыгодно и важно всем участникам формирующегося перспективного оборонного блока. <...>", - добавил сенатор.

Он напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы на 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей. Кроме того, Бондарев назвал похвальным желание Центрально-Африканской Республики (ЦАР) разместить на своей территории российскую военную базу.

Ранее посол ЦАР в России Леон Додону сообщил о желании разместить на территории страны российскую военную базу. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Персоны
Бондарев Виктор
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