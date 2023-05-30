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ТАСС

Маск прокомментировал планы Пекина осуществить высадку космонавта на Луну до 2030 года

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: AP/Susan Walsh

Владелец компании SpaceX заявил, что космическая программа КНР более продвинута, чем считает большинство

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Китайская космическая программа является более продвинутой, чем считает большинство людей. Такое мнение высказал в понедельник владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter, комментируя планы Пекина осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года.

"Космическая программа Пекина более продвинутая, чем считает большинство людей", - написал он, комментируя соответствующую новость.

Ранее в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) заявило о планах организовать высадку на Луну до 2030 года.

Китай активно развивает программы исследования космоса. В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

Планируется, что в мае 2024 года аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов. 

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Страны
Китай
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Чанчжэн
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