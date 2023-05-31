Войти
Вестник Мордовии

Технику для форсирования рек на базе КрАЗ-255Б Болгария передает Украине

209
0
0

Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Вооруженные формирования киевского режима в скором времени получат из Болгарии специальную технику, предназначенную для форсирования водных преград.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), колонна выполненных на шасси трехосных полноприводных вездеходов КрАЗ-255Б понтонно-мостовых парков замечена на улице одного из населенных пунктов. Сообщается, что эти закупленные в СССР машины до недавнего времени находились на хранении и сейчас их подготовили для отправки в "горячую точку".

Ранее аналогичное оборудование уже получено из Финляндии, и, как предполагается, его намерены использовать в ходе давно уже анонсируемых наступательных действий, готовящихся под непосредственным контролем военных из государств НАТО.

ПМП были приняты на вооружение Советской Армии больше шестидесяти лет назад и первоначально устанавливались на КрАЗ-214, а после 1967 началось производство на более совершенных автомобилях.

Переправы, выдерживающие технику массой до 60000 кг, собирают из отдельных звеньев от четырнадцати до тридцати минут. При этом их длина составляет около 227 метров. Учитывая, что германские "Леопард-2А6" весят 62000 кг, (как и британские "Челленджер-2"), то проезд таких танков будет затруднен. В то же время их транспортировка возможна, если из ПМП будет собран самоходный паром, способный транспортировать грузы массой от восьмидесяти до ста пятидесяти тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2023
Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
18.08.2021
Боевая мощь потомков гуннов
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A