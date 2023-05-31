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Вооруженные формирования киевского режима в скором времени получат из Болгарии специальную технику, предназначенную для форсирования водных преград.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), колонна выполненных на шасси трехосных полноприводных вездеходов КрАЗ-255Б понтонно-мостовых парков замечена на улице одного из населенных пунктов. Сообщается, что эти закупленные в СССР машины до недавнего времени находились на хранении и сейчас их подготовили для отправки в "горячую точку".

Ранее аналогичное оборудование уже получено из Финляндии, и, как предполагается, его намерены использовать в ходе давно уже анонсируемых наступательных действий, готовящихся под непосредственным контролем военных из государств НАТО.

ПМП были приняты на вооружение Советской Армии больше шестидесяти лет назад и первоначально устанавливались на КрАЗ-214, а после 1967 началось производство на более совершенных автомобилях.

Переправы, выдерживающие технику массой до 60000 кг, собирают из отдельных звеньев от четырнадцати до тридцати минут. При этом их длина составляет около 227 метров. Учитывая, что германские "Леопард-2А6" весят 62000 кг, (как и британские "Челленджер-2"), то проезд таких танков будет затруднен. В то же время их транспортировка возможна, если из ПМП будет собран самоходный паром, способный транспортировать грузы массой от восьмидесяти до ста пятидесяти тонн.