Войти
ТАСС

Боррель заявил о необходимости учитывать уроки СВО при милитаризации Евросоюза

199
0
0
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, главный вывод заключается в том, что страны Евросоюза и НАТО должны "не только увеличить свои оборонные расходы, но и сделать это в максимально скоординированном порядке"

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Евросоюз будет учитывать уроки проводимой Россией специальной военной операции на Украине, которая стала "крупнейшим межгосударственным военным конфликтом за десятилетия", при милитаризации своей промышленности и определения приоритетов развития армий своих стран-членов. Об этом написал в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте дипслужбы ЕС.

Одним из главных выводов Борреля стал тот факт, что европейская военная техника в конфликте с сопоставимым по силам противником не только не является неуязвимой, а напротив, очень быстро уничтожается, поэтому страны ЕС и НАТО больше не могут рассчитывать лишь на ограниченное число высокотехнологичных боевых единиц, как они делали все последние годы. Теперь им предстоит создавать значительные по количеству запасы вооружений, чтобы своевременно компенсировать потери. В этом процессе на первый план выходят расширение военного производства и обеспечение надежной военной логистики. "С российским вторжением на Украину традиционная война высокой интенсивности вернулась к нашим границам", - написал он.

"Европейцы должны понять фундаментальные изменения в ландшафте безопасности и новые угрозы, которые появились перед ЕС, причем не только на восточном фланге. Из этого должны быть сделаны выводы о том, какие вооружения и военные возможности нам нужны", - написал он. Боррель отметил, что эта работа уже началась на прошлой неделе, когда на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе 23 мая он представил анализ Европейского оборонного агентства о влиянии этого конфликта на будущие оборонные возможности ЕС. По его словам, главный вывод заключается в том, что страны ЕС и НАТО должны "не только увеличить свои оборонные расходы, но и сделать это в максимально скоординированном порядке".

Среди приоритетных направлений военного строительства Европы Боррель подчеркивает, во-первых, необходимость повышения уровня подготовки военных, повышения их способности креативно использовать как устаревшее, так и современное высокотехнологичное оружие. Во-вторых, активно развивать средства радиоэлектронной борьбы. В-третьих, сделать упор на усиление своих систем ПВО как в качественном, так и в количественном выражении.

Однако самый необычный для современной западной военной мысли вывод содержится в четвертом тезисе: "Война высокой интенсивности ведет к очень высоким потерям техники и вооружений, поэтому необходимо наличие значительных запасов оружия для восполнения потерь". Боррель поясняет важность этого тезиса: "В недалеком прошлом мы в Европе концентрировались на создании ограниченного количества военной техники высочайшего возможного качества, оставляя в стороне вопросы ее количества. Теперь, сохраняя наши технологические преимущества, мы должны также тщательно изучить, как сбалансировать количество и качество вооружений".

Пятый вывод заключается в необходимости постоянного поиска и отбора гражданских технологических решений и систем, которые можно использовать для повышения эффективности военной техники. Шестой тезис подчеркивает критическую важность тылового обеспечения и военной логистики, которая включает как снабжение сил боеприпасами, горючим и всем необходимым, так и налаживание отработанных практик оказания первой помощи и обеспечения быстрой эвакуации раненых бойцов в медицинские учреждения, а поврежденной техники - в ремонтные мастерские, что позволит сохранить жизни солдат и обеспечить более высокую сохранность техники. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
25.04.2023
Вступление в ЕС и НАТО приведет Молдавию к окончательному расколу
25.01.2023
Песков: возможные поставки немецких танков Украине оставят неминуемый след для будущего российско-германских отношений
15.08.2022
Американский аналитик: В долгосрочной перспективе помощь Украине приведет к «истощению» Запада
21.07.2021
Козак сомневается в скором присоединении Украины к НАТО и ЕС, не против присоединения США к урегулированию в Донбассе
18.05.2021
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
22.12.2020
Cumhuriyet (Турция): политика ПСР в отношении Украины работает на США
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A