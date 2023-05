Тайные операции британского спецназа

Источник изображения: Flickr / U.S. Department of Defense

Недавно в газете The Guardian была опубликована статья про участие британского спецназа в различных операциях на территории других стран. Всё это наталкивает на одну простую мысль о том, что в каком "правовом поле" мы живём?

Одно государство, вернее верхушка его военно-политической элиты, решает, что имеет полное право отправить группу профессиональных военных в другое государство для достижения самых разных целей от, условно, защиты своих спортсменов в России (что вообще звучит достаточно сомнительно, но ладно, пусть будет) до вооружённого сопротивления властям страны, как в ситуации с Сирией. Надо дополнительно отметить, что это совсем не частная военная компания, которая якобы независимо действует, это самое настоящее армейское подразделение, подчинённое министерству обороны Соединённого Королевства. Причём ведь из текста публикации следует, что вопросы отправки военных не согласовываются даже со своими депутатами. Возникают вопросы к демократичности и легитимности процесса...

Этими вопросами и задаются авторы публикации, однако Министерство обороны Великобритании молчит, отказывается комментировать. А ведь было бы интересно узнать, как они прокомментируют присутствие своих подразделений на Украине?

Британский спецназ с 2011 года тайно работал в 19 странах

Эксклюзивно: Масштабное использование британских сил "вызывает серьёзные опасения по поводу прозрачности их действий", утверждает исследовательская группа Action on Armed Violence.

Согласно этому исследованию, британская SAS (Special Air Service - Особая воздушная служба) и другие силы специального назначения за последние 10 лет участвовали в тайных операциях на территории 19 стран, в том числе в Нигерии, на Филиппинах и в России, а также в Сирии, на Украине и совсем недавно в Судане.

Элитные воинские подразделения действуют тайно, публично никто из министров не подтверждает их присутствие где-либо. Исследовательская группа Action on Armed Violence составила список стран, где подразделения британского спецназа могли проводить свои операции с 2011 года на основе утечек в СМИ.

Картина складывается следующая - члены SAS, Особой лодочной службы и Полка специальной разведки неоднократно направлялись премьер-министром в связке с министром обороны для выполнения миссий особой важности, как правило, туда, где Великобритания официально не находится в состоянии войны.

Силы специального назначения были достаточно активны в Сирии, так, с 2012 года поступали сообщения о том, что они въезжали в страну для оказания помощи повстанческим группировкам, воюющим против президента Башара Асада. Сообщается также, что они направлялись туда и в 2013 году для выявления военных целей в преддверии нанесения бомбардировок, именно тех бомбардировок, против которых нанесения которых голосовали депутаты парламента.

Одержимость секретностью в деятельности подразделения настолько высока, что, когда один из членов SAS, Мэтт Тонро, был убит в Сирии в 2018 году, официально его называли членом парашютно-десантного полка. Позже выяснилось, что он был убит не самодельным взрывным устройством, а в результате случайного подрыва гранаты, которую нёс его американский коллега.

Ранее в этом году в появившихся документах Пентагона было указано, что 50 военнослужащих британского спецназа находятся на Украине несмотря на то, что Британия формально не является стороной конфликта. Для сравнения цифры по представителям из США и Франции - 14 и 15 соответственно. Однако цель присутствия на Украине представителей британского спецназа и их деятельность не заявлены.

Операции британского спецназа. Источник: The Guardian

Авторы отчёта заявляют, что внушительный список стран, где действовали силы этого подразделения был составлен и существует несмотря на отсутствие какого-либо контроля. В то же время нормативная база Великобритании предполагает тот факт, что депутаты должны проголосовать за участие в той или иной войне, однако приводится оговорка, что силы специального назначения могут действовать без одобрения Палаты общин - и их действия не подлежат расследования ни одним парламентским комитетом.

После того, как в июне 2015 года, 38 человек, включая 30 британцев, были убиты террористом в пляжном отеле в Тунисе, появилась информация, что Дэвид Кэмерон, бывший тогда премьер-министром, дал SAS "карт-бланш" на захват или уничтожение лидеров исламистов на Ближнем Востоке.

"Широкое развёртывание британских сил специального назначения во многих странах за последнее десятилетие вызывает серьёзные опасения по поводу прозрачности и демократичности контроля", - сказал Иэн Овертон, исполнительный директор AOAV. "Отсутствие одобрения парламентом и ретроспективных обзоров этих миссий вызывает глубокую тревогу".

В марте этого года началось общественное расследование сообщений о том, что SAS несут ответственность суммарно за 54 убийства в Афганистане в 2010-2011 годах, как правило, убийства происходили во время ночных рейдов. Мужчин разъединяли со своими семьями и их неоднократно застреливали, тогда утверждалось, что происходило это по подозрению в изготовлении оружия.

Силы специального назначения принимали участие в спасении двух десятков британских дипломатов и членов их семей из Хартума в апреле после начала боевых действий в Судане, эвакуировав их на аэродром к северу от столицы, когда появился риск возможного нападения.

В то время член парламента от консервативной партии Бен Уоллес, ныне являющийся министром обороны, высоко оценил задействованные военные усилия. Однако Министерство обороны заявило, что в операции участвовали военнослужащие парашютно-десантного полка, Королевской морской пехоты и Королевских ВВС, ни слова не было сказано про силы специального назначения.

Силы специального назначения часто участвуют в спасении заложников, а также в эксфильтрации. Группа спецназовцев SBS безуспешно пыталась спасти британца и итальянца, удерживаемых исламистской группировкой в Нигерии в 2012 году, в то время как пара людей, удерживаемая на Филиппинах, была успешно спасена в 2019 году в ходе миссии, которую помог спланировать спецназ Великобритании и для которой он подготовил военных страны.

Единственный случай, проходивший в новостях, когда британский спецназ действовал в России, относится к 2014 году, в то время жёлтая пресса сообщила, что солдаты SAS были всегда поблизости для защиты безопасности британских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Полный список стран также включает Алжир, Эстонию, Францию, Оман, Ирак, Кению, Ливию, Мали, Кипр, Пакистан, Сомали и Йемен. Всё это было отправлено в Министерство обороны, однако министерство как обычно заявляет, что не комментирует деятельность сил специального назначения.

Представитель Министерства обороны сказал: "Это давняя политика каждого из сменяющих друг друга правительства - не комментировать действия британских сил специального назначения".

Dan Sabbagh (Дэн Саббах) - 23.05.2023 - Оригинал статьи

Авторский перевод. Оригинал: The Guardian. UK special forces have operated secretly in 19 countries since 2011