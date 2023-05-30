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ТАСС

Шойгу принял участие в заседании общественного совета при Минобороны России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава военного ведомства отметил, что по-прежнему большое внимание уделяется вопросам взаимодействия армии и общества

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании общественного совета при военном ведомстве. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В Москве с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в своем вступительном слове Шойгу проинформировал членов общественного совета о результатах деятельности Минобороны России по нескольким направлениям в этом году. Министр обороны отметил, что по-прежнему большое внимание уделяется вопросам взаимодействия армии и общества. "У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех - вспомним каждого и скажем спасибо каждому, кто сегодня прилагает максимум усилий", - привели в министерстве слова Шойгу.

Шойгу поблагодарил членов общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил Российской Федерации и работу в области патриотического воспитания молодежи. Он также выразил признательность за поддержку членов семей военнослужащих и готовность к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере. "Много ездите, много встречаетесь, много делаете. Помогаете, поддерживаете не только участников специальной военной операции, но и их родственников, близких, родных, участвуете в организации разных мероприятий, наших мероприятий, которые проводятся - это и телемосты, - это большая работа по поддержанию боевого духа", - отметил Шойгу, обращаясь к членам общественного совета.

В ходе заседания общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности в рамках общественного совета при Минобороны России за прошедший период 2023 года, а также поделились планами работы в следующем полугодии. В частности, председатель общественного совета Павел Гусев рассказал главе Минобороны России о подготовке подразделений на одном из полигонов. "Рабочая группа общественного совета посетила воинские части, проходящие обучение на полигоне Центральный. Поразил высочайший уровень подготовки и системность подготовки <...>. Настолько приближение идет к настоящим боевым действиям и дальше с ними идут разборы - как и что прошло. Система подготовки мощная и правильная", - отметил Гусев. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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