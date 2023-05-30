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ТАСС

Зеленский обсудил с командованием армии комплектование и работу ПВО Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

С соответствующими докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комплектование новых бригад, оценка нанесенного военной инфраструктуре ущерба и работа противовоздушной обороны оказались в центре внимания на встрече президента Украины Владимира Зеленского с высшим командным составом вооруженных сил страны.

Первым пунктом повестки стала оперативная ситуация на линии соприкосновения, докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Вторым пунктом Зеленский указал комплектование новых бригад. "Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", - написал глава государства в Telegram-канале.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что в ночь на понедельник инфраструктура военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области получила повреждения. До этого в Хмельницкой областной военной администрации сообщали о поражении военного объекта, на его территории повреждены пять летательных аппаратов. Кроме того, произошел пожар на складах горюче-смазочных материалов и в местах хранения военного имущества.

В ночь на понедельник на территории Украины объявляли воздушную тревогу. Пожар возник в порту Одессы, его инфраструктура повреждена. Десятки взрывов произошли в Киеве, работала система противовоздушной обороны. Днем в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов. 

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Украина
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