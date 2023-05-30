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Интерфакс-АВН

Космонавты Кононенко и Чуб проведут на МКС год

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся к Международной космической станции (МКС) в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", вернутся на Землю осенью 2024 года на корабле "Союз МС-25", сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Кононенко и Чуб останутся на станции до сентября 2024 года с приземлением на корабле "Союз МС-25". Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полет на МКС", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В состав экипажа "Союз МС-24" также входит астронавт NASA Лорал О'Хара. Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, вместе с космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

24 марта в "Роскосмосе" сообщили, что пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем отправится на МКС 15 сентября 2023 года.

Астронавт NASA Лорал О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС.

По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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