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ТАСС

Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания

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Сенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм.
Источник изображения: REUTERS/ Kevin Lamarque

Американский сенатор назвал ордер на его арест "знаком почета"

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил в понедельник, что рад реакции России на его высказывания и объявлению его в розыск властями РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск Грэма, в отношении которого накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

Грэм в понедельник написал в Twitter, что считает ордер на арест "знаком почета". Сенатор полагает, что его "приверженность Украине вызвала гнев" у властей РФ. Он отметил, что это его "невероятно радует". Грэм сообщил, что продолжит "поддерживать свободу Украины".

Американский законодатель изложил следующее предложение российской стороне: "Я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделаете вы. Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!".

Ранее украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "позором для США", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США". Далее агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявлениями нелепыми и позорными оправданиями.

Захарова предложила Грэму записать короткий ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских, сказанной на встрече с Зеленским. По словам Захаровой, сейчас американские, британские средства массовой информации пытаются убедить РФ в том, что "якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста, даже смонтировано киевским режимом". "Ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали", - подчеркнула она. 

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Страны
Россия
США
Украина
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1 комментарий
№1
30.05.2023 09:39
Цитата, q
Американский законодатель изложил следующее предложение российской стороне: "Я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если это сделаете вы. Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!".

Приговорить к расстрелу на основе публичных заявлений с исполнением по месту нахождения без срока давности.
Пусть всю жизнь ходит в подгузниках и на полусогнутых.

Господи, неужели творческих людей во власти не осталось - Дмитрий Анатольевич - ну давай покриативь чего-нито в телеграмм...
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