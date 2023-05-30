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Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В России для совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии РФ должен быть образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, на который будут возложены полномочия по принятию оперативных решений. Указ об этом 29 мая подписал российский лидер Владимир Путин.

«Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечено, что состав президиума коллегии Военно-промышленной комиссии будет утверждаться председателем коллегии из числа членов комиссии, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в аппарате правительства РФ. Также для обеспечения координации деятельности подразделений органов власти в федеральных округах России в соответствующих субъектах должны быть созданы рабочие группы и утверждены их составы по должностям.

Ранее, в марте, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации отметил важность выполнения декадных обязательств в военно-промышленном комплексе и необходимость восполнения несделанного в 2022 году.


15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые пребывают в поиске работы, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение либо получить дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

14 марта Путин указал на нехватку в российском ОПК высококлассных специалистов. Нехватка кадров, в свою очередь, мешает выполнять гособоронзаказ, отметил он. Путин также заявил, что уровень зарплат для специалистов отрасли должен стать привлекательнее. Кроме того, необходимо решать жилищные вопросы.

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Медведев Дмитрий
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