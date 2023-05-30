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США преподнесли России свой самый передовой корабль — как на блюдечке

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Авианосец типа «Джеральд Р. Форд»
Авианосец типа «Джеральд Р. Форд».
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

Baijiahao: США подставили свой самый передовой авианосец под российские ракеты

В попытке отвлечь Россию от Украины США направили авианосец Gerald R. Ford в Норвегию, ближе к базе ее Северного флота, пишет пользователь Baijiahao. Однако они допустили просчет. Если Москва отреагирует и действительно перебросит силы, новейший американский корабль окажется под ударом "Кинжалов".

Согласно сообщениям, новейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford недавно прибыл в Осло. В вооруженных силах Норвегии заявили, что это событие является уникальной возможностью для развития отношений и укрепления сотрудничества между двумя союзниками — Осло и Вашингтоном.

На время пребывания авианосца запланировано проведение нескольких раундов совместных учений и обучающих мероприятий с участием сухопутных, морских, военно-воздушных сил и сил специального назначения. Это первый за 65 лет визит американского авианосца в Норвегию. Шестой флот ВМС США расценил это событие как укрепляющее партнерство между двумя государствами.

Москва обратила особое внимание на перемещение авианосца задолго до входа USS Gerald R. Ford в порт Осло. Российские дипломаты отметили, что в северной Атлантике нет никаких проблем, требующих военного решения или внешнего вмешательства. Поэтому эта "демонстрация силы" является, очевидно, "нелогичной" и крайне "злонамеренной".

Последствия этой провокации необходимо тщательно взвесить, особенно теперь, когда авианосец США оказался так близко к крупнейшей российской базе атомных подводных лодок Северного флота. Эта операция, исполняемая американским кораблем, направлена на реализацию нескольких планов.

Во-первых, основная цель — это отработка совместных наступательных и оборонительных операций многонациональных коалиционных сил НАТО в арктическом регионе.

Во-вторых, развертывание USS Gerald R. Ford, возможно, предполагает проведение разведывательных операций, нацеленных на российские базы атомных подводных лодок.

И в-третьих, этот маневр должен ослабить давление на Украину и отвлечь внимание российских военных, особенно если американский авианосец останется размещен в Заполярье, — все это значительно повысит способность НАТО сдерживать российский Калининград.

Согласно анализу экспертов, усиление давления на северо-восточный регион России может побудить последнюю передислоцировать больше истребителей МиГ-31 и истребителей Су-30 с Украины на собственную территорию. Это позволит переломить ситуацию на поле боя и обернуть ее в пользу Запада.

Этот шаг может заставить Москву усилить меры по сдерживанию НАТО, что не исключает переброски истребителей МиГ-31 и гиперзвуковых ракет "Кинжал" с Украины для создания угрозы флоту США. Стоит отметить, что если это произойдет, то американский авианосец окажется прямо в зоне поражения российских ракет "Кинжал".

В тоже время НАТО готовится предоставить Киеву истребители F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны ВСУ и их способности наносить удары по наземным целям. Десятки истребителей F-16, оснащенных навигационными блоками AN/AAQ-13 и высокоточными планирующими авиационными бомбами AGM-154 JSOW, могут позволить украинцам совершать маловысотные рейды и атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и железнодорожные узлы на южном направлении.

Однако реальность такова, что на Украине недостаточно пилотов, обученных управлению F-16. Чтобы солдаты ВСУ могли эффективно использовать эти истребители, их необходимо тренировать. Если же к подготовке пилотов для F-16 отнесутся легкомысленно, то рекорд российской армии по сбитым украинским истребителям может оказаться превзойден.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-154
F-16
МиГ-31
Су-30
Проекты
Gerald R. Ford
NATO
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
СФ
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