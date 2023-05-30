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Газета.ru

«Зубы дракона» должны быть прикрыты огнем

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В противном случае они легко преодолеваются наступающим противником

В бронетанковых частях ВСУ оснастили танк Challenger-2 производства Соединенного Королевства приспособлениями для преодоления так называемых «зубов дракона». С некоторыми деталями прорыва оборонительных рубежей в ходе наступательных операций разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Приспособления для преодоления «зубов дракона», установленные на британский танк Challenger-2, уже опробованы украинскими танкистами на полигоне. Сразу надо сказать, что целесообразность подобных шагов со стороны специалистов ВСУ далеко не очевидна и даже весьма спорна.

Для начала разберемся, что собой представляют «зубы дракона». С точки зрения терминологии инженерных войск правильнее называть эти «зубы» надолбами, и они относятся к так называемым невзрывным заграждениям (НВЗ).

Помимо «зубов дракона», в перечень НВЗ также входят рвы, эскарпы, ежи, барьеры, лесные завалы, проволочные заграждения (в том числе электризуемые), водные, комбинированные заграждения в сочетании с механическим разрушением мостов, затворов плотин, водопропускных сооружений на дорогах.

К слову говоря, в Белгородской области весьма продолжительный период продолжалось сооружение так называемой «засечной черты», главной частью которой и являлись «зубы дракона». Работы обошлись бюджету в 10 млрд руб. Видимо, авторы замысла сооружения «засечной черты» не были осведомлены о полном перечне НВЗ, в противном случае белгородская «черта» (хотя бы на словах) выглядела бы гораздо эффектнее.

Кроме невзрывных заграждений, есть еще и минно-взрывные заграждения (МВЗ), устраиваемые с использованием мин различного назначения и зарядов взрывчатых веществ (ВВ). МВЗ в свою очередь подразделяются на противотанковые, противопехотные, противотранспортные, противодесантные и специальные.

Наконец, сочетание МВЗ и НВЗ составляет систему инженерных заграждений (СИЗ), которая представляет собой совокупность заграждений и разрушений, устраиваемых в сочетании с естественными препятствиями и в тесной увязке с системами оборонительных рубежей, огневого поражения и планируемым маневром войск.

Вот так примерно выглядит теория. Возникает вопрос - почему же так легко преодолели «зубы дракона» формирования противника в ходе недавних событий в Белгородской области? Дело в том, что система инженерных заграждений должна самым тщательным образом согласовываться с системой комплексного огневого поражения противника (КОПП). Последняя включает (в том числе) систему огня танкового, противотанкового и стрелкового оружия перед передним краем и в глубине.

Если такая система отсутствует, а «зубы дракона» стоят в чистом поле, то есть не прикрыты войсками и огнем, то преодоление любых инженерных заграждений для наступающих войск не представляет никаких трудностей, что и произошло на практике в Белгородской области.

Если же все организовано в соответствии со всеми нормами и правилами военного искусства, то проходы в инженерных заграждениях проделываются взрывным способом с применением установок разминирования, зарядов разминирования и отрядов разграждения. В состав отрядов разграждения включаются, как правило, установки разминирования, инженерные машины разграждения (ИМР) и мостоукладчики.

Можно, разумеется, навесить и на британские танки Challenger-2 некое инженерное оборудование, но боевых машин этого типа в составе ВСУ всего рота. Это, без преувеличения, ценный ресурс, использовать который в качестве инженерных машин разграждения в ходе наступательных действий вряд ли целесообразно.

Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости


Для решения подобных задач в инженерных войсках есть ИМР. Это, без особого преувеличения, универсальный боец инженерных войск. Такие машины в составе ВСУ имеются. ИМР относятся к группе машин, предназначенных для проделывания проходов, расчистки завалов и разрушений. Для выполнения этих задач ИМР оснащаются бульдозерным, крановым и дополнительным (ковш, скребок, бур) оборудованием.

В заключение отметим, что в течение последних нескольких месяцев ВС РФ осуществлен значительный объем работ по фортификационному оборудованию полос обороны на Херсонском и Запорожском направлениях. Достоянием СМИ периодически становились космические снимки системы траншей и ходов сообщения, отсечных рубежей и позиций, узлов и зон заграждений. Остается надеяться, что в этом случае оборонительные рубежи заняты войсками, а система взрывных и невзрывных заграждений плотно прикрыта огнем танкового, противотанкового и стрелкового оружия.



Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
Продукция
Challenger 2
Компании
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
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