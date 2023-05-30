СТАН и HNC будут сотрудничать в сфере производства пятиосевых систем ЧПУ

Компания «СТАН» и китайская Корпорация HNC будут сотрудничать в сфере производства пятиосевых систем ЧПУ и робототехники.

Российский разработчик станков с ЧПУ компания «СТАН» и китайская Корпорация HNC будут сотрудничать в сфере производства пятиосевых систем ЧПУ и робототехники. Соответствующее соглашение стороны подписали на выставке «Металлообработка-2023» в московском «Экспоцентре».

Числовое программное управление – ключевой компонент, который применяется при изготовлении станков. Сотрудничество СТАНа с отраслевыми лидерами в области систем ЧПУ позволит усилить рыночные позиции холдинга в сегменте пятиосевых станков. С их помощью изготавливают элементы шасси гражданских самолетов, коленчатые валы, морские винты и другую продукцию.

«В этом году СТАН и HNC заключили рамочное соглашение о сотрудничестве на международной машиностроительной выставке CIMT в Пекине. Сегодня мы расширяем наше партнерство: компании будут тесно взаимодействовать в области производства пятиосевых систем управления. Это наиболее совершенные системы ЧПУ для высокотехнологичного обрабатывающего оборудования. Также сотрудничество направлено на взаимное развитие инженерных компетенций. В настоящее время первая группа специалистов СТАНа уже обменивается опытом со своими коллегами в КНР», – прокомментировал генеральный директор СТАНа Борис Богатырев.

HNC – производитель высокотехнологичных систем ЧПУ. Компания проводит исследования в области пятиосевого числового программного управления, прикладных технологий и других сферах. Штаб-квартира HNC находится в Ухани (КНР).

«Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и совместных проектах с ведущими отраслевыми производителями. Партнерство между СТАНом и HNC откроет новые возможности для компаний, а также позволит организовать обмен опытом и производственными практиками в области станкостроения», – отметил представитель HNC ­- главный исполнительный директор российского представительства «СНС-Волга» Лю Цзиго.

Выставка «Металлообработка» входит в число наиболее значимых промышленных выставок. Ее организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минпромторг России, Союз машиностроителей России, Торгово-промышленная палата РФ. В этом году мероприятие проходило с 22 по 26 мая в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

ООО «СТАН» – российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. В продуктовую линейку компании входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.

Пресс-релиз Компании СТАН