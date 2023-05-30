Реальные F-16 разочаруют Украину. Вот что с ними не так

Sky News: истребители F-16 разочаруют Украину из-за уязвимости перед российской авиацией

Истребители F-16 могут разочаровать Украину, считает автор статьи для Sky News. Вряд ли Запад поставит ей новейшие самолеты, а на более старых машинах нет важного современного оборудования, и угрозы для российских сил они не представляют.

F-16 в пути на Украину

Президент США Джо Байден на саммите G7 одобрил передачу истребителей F-16 Киеву. Этот шаг, безусловно, обеспечит Украине столь необходимую огневую поддержку с воздуха. Но не стоит забывать, что степень эффективности боевой авиации во многом зависит от современных технологий, а некоторые модификации F-16 уже устарели.

Когда "Боевой сокол" F-16 (Fighting Falcon F-16) впервые поднялся в воздух в конце 70-х годов, это был очень легкий, маневренный и функциональный самолет. Благодаря своим характеристикам он стал самым массовым экспортным истребителем в мире.

Несмотря на конструктивные особенности планера, придающие ему маневренность, и впечатляющее соотношение тяги к весу самолета, боевые возможности F-16 и всех современных истребителей в значительной степени зависят от бортового радиоэлектронного оборудования.

Самым важным компонентом боеспособности истребителя является радар. По мере того, как технологии позволяют радарам "видеть" все дальше и более четко, совершенствуются и методы введения противника в заблуждение.

Девиз летчиков-истребителей: "Тот, кто видит – побеждает". Чем раньше вы увидите самолет противника, тем раньше вы сможете выпустить ракету.

Во время Второй мировой войны, чтобы обмануть вражеские радары, использовались тонкие полоски алюминия. Сегодня для повышения неуязвимости применяют современные стелс-технологии и целый ряд сложных радиоэлектронных средств.

Старые F-16 похожи на устаревшие автомобили, и от них мало пользы

Невелика вероятность, что Украина получит новейшие модели F-16. Они слишком дороги, а Запад не захочет рисковать оборудованием высокого класса в этом конфликте.

Более старые модификации истребителя F-16 имеют менее мощные радары, не обладают технологией “стелс” и оснащены устаревшей бортовой радиоэлектронной аппаратурой.

Когда начались поставки первых самолетов F-16, автомобиль Фольксваген Гольф MK1 был уже в производстве. Последняя версия Фольксвагена MK8 все еще называется Гольф, но сегодня этот немецкий автомобиль напичкан современной техникой и у него гораздо больше возможностей. Так что, хотя устаревшие самолеты F-16 все еще используются – так же, как и младшие модели Фольксваген Гольф – многие страны сейчас стремятся перейти с F-16 на новые, усовершенствованные истребители F-35 Joint Strike Fighter. Благодаря тенденции к обновлению парка боевой авиации потенциально доступными становятся несколько F-16 с "большим пробегом".

Однако, как и автомобили, с течением времени реактивные самолеты становятся менее надежными и их работоспособность все больше зависит от наличия запасных частей.

В дополнение к радару современным истребителям также необходимы новейшие приборы радиоэлектронной борьбы, средства защиты, инфракрасные датчики, система передачи данных Link-16 и компьютерная система для программирования и доставки высокотехнологичного оружия новейшего поколения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Кроме того, нужны подготовленные пилоты и наземный экипаж, оружие, запасные части, средства наземного планирования, разведка и комплекс вспомогательной инфраструктуры.

Получит ли Украина необходимую техническую модернизацию?

Современные ракеты класса "воздух-воздух" в сочетании с радарами последнего поколения, установленными на F-16, будут представлять реальную угрозу для российских истребителей. Однако если Украине будет поставлено менее высококлассное оборудование, это лишь усилит позиции российских ВВС. Для Украины серьезный риск заключается в том, что она, получив то, что просила, а именно истребители F-16, обнаружит, что реальность сильно отличается от ожиданий.

Обещание о поставке истребителей для Украины, полученное на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на организационные сложности, имеет большое значение для президента Владимира Зеленского.

Вероятно, Кремль рассчитывал, что стремление Запада и дальше поддерживать Киев ослабнет к концу года. Поэтому, несмотря на пренебрежительную риторику, решение помочь Украине создать собственную боевую авиацию в долгосрочной перспективе станет для Путина серьезной неудачей и поводом для беспокойства.

Автор статьи: Шон Белл (Sean Bell), военный аналитик