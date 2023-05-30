Америка испугалась, что Китай переубедит Европу

Конфликт на Украине доказал, что Западная Европа превратилась из самостоятельного игрока на международной арене в послушного исполнителя воли США. Такое положение перестает устраивать не только европейских обывателей, но и европейские элиты. Они получили предложение, за которое готовы побороться. И сделал это главный геополитический противник Америки — Китай.

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Китайский мирный план урегулирования украинского конфликта в Вашингтоне — и, конечно же, в Киеве! — отвергли сразу. Мол, никакой конкретики, сплошные общие слова и пренебрежение интересами Украины, в том числе территориальными. Но интересы киевского режима не равны интересам страны. А маниакальное нежелание уважать выбор людей, где им жить, и есть главная причина конфликта.

На решение этих вопросов как раз и ориентирован предложенный Пекином мирный план. Поэтому он до сих пор и не принят. Реализация китайских инициатив, будь до нее дойдет дело, исключит из числа главных игроков государство, сделавшее больше других для эскалации конфликта — Америку. Такой исход категорически не устраивает ни действующую американскую администрацию, ни ту, которая придет ей на смену. Мир и без того меняется слишком быстро и слишком не по-американски.

Теперь же становится понятно, чего еще испугались в Вашингтоне. "Европа борется с попытками Китая расколоть Запад на пути прекращения огня на Украине", — так озаглавлена статья в The Wall Street Journal, посвященная недавнему вояжу по Евразии специального китайского представителя Ли Хуэя. "Хотя западные чиновники и говорят, что еще слишком рано сбрасывать со счетов мирные усилия Пекина, они поставили под сомнение способность Китая выступать в качестве честного посредника в любых переговорах, учитывая, что он тесно связан с Москвой, — рассуждает обозреватель Боян Панчевски. — Многие из них заявляют, что не верят, что мир будет возможен, пока российские войска не уйдут с Украины".

Лукавое утверждение. "Не верят, что мир будет возможен" — далеко не то же самое, что "не верят в возможность реализации мирных инициатив". Формулировка американского издания выдает, насколько несамостоятельными считают в США страны Старого Света. Кстати, на то же самое указывают в комментариях к статье и многие ее читатели. Например, один из них прямо пишет: "Европа — сателлит США. В последние несколько десятилетий у них не было независимого мышления. <…> Заявление Макрона о том, что Европа должна вести собственную политику и не втягиваться в политику США, встретило в Вашингтоне насмешки, и Макрон сдался. Понятно, что у ЕС нет никакой независимой политики и даже мышления, кроме как у Виктора Орбана (президента Венгрии. — ИноСМИ)".

Любопытно и то, как американский журнал оценивает причину недовольства Европы по поводу китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Дескать, "вновь проявляющаяся напористость Европы в отношении Пекина отчасти порождена опасением, что блок может остаться позади в условиях, когда США и Китай пересматривают геополитические отношения". Иными словами, европейцы ужасно боятся, что их босс решит обойтись без них, когда будет делить с китайцами мировую экономику.

Опасения справедливые. Можно только удивляться откровенности американского издания, признающего вероятность подобного исхода. Хотя за пределами США давно известно их способность в один не столь прекрасный день кинуть любого партнера или союзника.

Похоже, в Европе начали об этом вспоминать. Точнее сказать, об этом европейцам изо всех сил напоминает Китай. Среди комментариев к статье в WSJ есть и такой: "Посланник Китая читал лекцию европейским политикам об их отношениях с США. И я как бывший европейский житель уверен, что это не прошло для европейцев даром". Это еще мягко сказано! Китайские политики и СМИ буквально криком кричат, пытаясь достучаться до Европы и убедить ее вернуться к самостоятельной роли в мировой политике. Хотя бы политике, раз уж Америке удалось успешно реализовать план по фактическому уничтожению европейской экономики.

Гонконгская South China Morning Post недавно написала, что "китайский мирный план из 12 пунктов может показаться общими местами, эта инициатива имеет, пожалуй, наилучшие шансы на успех. Ведь Китай единственный из посредников способен предложить реальные экономические стимулы всем сторонам конфликта". Заметим: всем, а не только Украине, России и США. И похоже, именно это сильнее всего не устроило американскую сторону. "Европейский союз погрузился в энергетический кризис и впал в зависимость от американского газа, — говорится в статье. — Европейские компании, в том числе производители стали и химикатов, переезжают в США — их манят стабильные цены на энергоносители и налоговые льготы. Но реально помочь ЕС США не в состоянии".

Это знают в Вашингтоне. Это хорошо понимают в Пекине. Это ясно осознают в Москве. Об этом даже не хотят думать в Киеве, где, похоже, вообще не принято думать. И только для Брюсселя и европейских столиц подобные рассуждения — новость. Хотя понятно, что невозможно найти пути разрешения украинского кризиса без привлечения усилий всех (именно всех!) европейских стран.

Даже если оставить в стороне экономику, которая в Европе привыкает дышать на ладан, совершенно очевидно, что вопрос Украины — это вопрос общей безопасности на континенте. И решать его нужно прежде всего самим европейцам. О чем прямо говорится в опубликованной американским изданием Responsible Statecraft очень примечательной статье. Она посвящена вопроса гарантии мирного существования на континенте после разрешения украинского кризиса. Ее автор Гордон Адамс считает, что обеспечить мир в Европе невозможно путем эскалации вооруженного противостояния. А самое главное, он убежден, что принимать решение, вооружаться им ради мира или разоружаться, должны сами европейские страны, а не США и даже не НАТО.

"Из включения всех заинтересованных сторон (в обеспечение режима будущей безопасности. — ИноСМИ) вытекает, что новый режим безопасности в итоге должен заменить НАТО, а не сделать альянс своей сердцевиной. Иначе для России этот вариант будет заведомо исключен, — пишет Адамс. — Это может означать, что центром такого режима станет Европейский союз — иными словами, это будет европейское решение проблемы, а не американское". И продолжает: "Автономия будет означать создание в Европе более мощного военного потенциала, способного работать как в тандеме с США и другими странами, так и самостоятельно. Это позволит вывести часть американских войск из Европы — а этот шаг, в свою очередь, успокоит и Россию".

Сейчас такие рассуждения выглядят наивными и труднореализуемыми. Просто потому, что Европа расколота на два лагеря: тех, кто уже начинает понимать необходимость и безусловность мирного сосуществования с Россией, и тех, кто по-прежнему считает ее главным врагом, а США — главным защитником. Увы, такое положение полностью устраивает Америку: разделенные европейцы не способны договориться, а значит, остаются полностью управляемыми.

Достучаться до элит Старого Света и убедить их восстановить суверенитет и единство континента может сегодня только Китай. Чем он и занимается. Дело далеко не только в том, что Пекин сегодня — стратегический партнер и союзник Москвы и противник США. Куда важнее экономическая составляющая. Китайцам необходим большой и самостоятельный рынок, которым они хотят видеть Европу. Ради этого можно потратить время и силы на уговоры и открывание глаз европейцам. В конце концов, как показали события последнего десятилетия, экономическая мощь — залог успеха в противостоянии с "мировой демократией", которая так любит трясти санкциями.

Антон Трофимов