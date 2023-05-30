Верховная рада приняла законопроекты о поддержке производства БПЛА на Украине

АН-БК-1 "Горлица". Украинский беспилотник, разработанный в КБ имени Антонова. Первый полёт совершил в конце 2017 года. Предполагается, что полезная нагрузка "Горлицы" составит 50 кг. На сегодняшний день серийное производство не начато.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что речь идет об освобождении на время военного положения от НДС и пошлин комплектующих для беспилотников

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник на очередном заседании приняла два законопроекта о поддержке производства беспилотников на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Приняты два законопроекта, касающиеся производства дронов на Украине", - написал он.

По словам Гончаренко, речь идет об освобождении на время военного положения от НДС и пошлин комплектующих для беспилотников, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

В феврале правительство Украины разрешило ввозить в страну беспилотники и запчасти к ним без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля. 28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для вооруженных сил страны в 2023 году, на это выделят около $544 млн.