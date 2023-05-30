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В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72

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Т-72Б3 ВС Белоруссии
Т-72Б3 ВС Белоруссии.
Источник изображения: МО РБ

Представленный на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске белорусский модернизированный танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности. Сравнение версий боевых машин привело американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Между тем в публикации отмечается, что более новые российские модификации, в частности Т-72Б4, могут превосходить белорусские и по бронезащите. «Танк Т-72Б4 значительно приближает стандарты бронезащиты к уровню самого боеспособного танка российской армии Т-90М», — пишет издание.

MWM допускает, что модернизация белорусских Т-72 была проведена при участии российской стороны, для которой роль танков этого типа постепенно снижается. «Роль Т-72 в Вооруженных силах России сама по себе уменьшается, поскольку страна увеличивает производство Т-90М», — отмечает издание.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на модернизированном российском танке, предположительно, версии Т-72Б3, и пообещал приехать в Киев.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
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Персоны
Рамзан Кадыров
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