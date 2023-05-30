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РИА Новости

Источник: в Госдуме образована рабочая группа по вопросам биобезопасности

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Источник РИА Новости: в Госдуме образована межфракционная группа по биобезопасности

МОСКВА, 29 мая/ Радио Sputnik. В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"... В соответствии с положением о межфракционной рабочей группе ее заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода", – приводит агентство слова собеседника.

В состав группы вошли в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета нижней палаты по охране здоровья Дмитрий Хубезов, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и руководитель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Радио Sputnik также сообщало, что, по данным российского Минобороны, США разрабатывают у границ РФ компоненты биооружия.

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Страны
Россия
США
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