Войти
Известия.ru

Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

281
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Courtesy of Nvidia Corp

Американская технологическая компания Nvidia, занимающаяся видеокартами, объявила о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле с генеративным искусственным интеллектом. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба разработчика.

«В качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1 — гипермасштабируемый суперкомпьютер с генеративным искусственным интеллектом, который будет развернут в ее израильском центре обработки данных на серверах Dell PowerEdge XE9680», — говорится в публикации.

Кроме того, газета Times of Israel со ссылкой на разработчиков добавила, что Israel-1 станет одним из самых быстрых в мире суперкомпьютеров с искусственным интеллектом. Его создание обойдется в несколько сотен миллионов долларов, производство начнется к концу 2023 года.

Ранее, в марте, профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Георгий Щеглов рассказал «Известиям», что ученые университета предложили размещать суперкомпьютеры и дата-центры на орбите Земли. По их словам, такое решение позволит снизить потребление электроэнергии и выбросы отработанного тепла.

В феврале президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о главном недостатке компьютеров и суперкомпьютеров. Он объяснил, что в отличие от человеческого мозга они потребляют огромное количество энергии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Курчатовский институт
Проекты
ИТ
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
03.06.2014
Примерка внешнего скелета
23.04.2014
Финал однополярного мира
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
30.06.2010
Крупнейший потребитель и источник инноваций
20.01.2010
На базе Namer будет создано семейство машин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны