Украинские военные комиссары сорвали "джекпот"

"Страна": служащий ВСУ рассказал, как в украинских военкоматах "срывают джекпоты"

Большое число желающих уклониться от мобилизации с помощью взяток военкоматам привело к быстрому обогащению их сотрудников, пишет портал "Страна". Откровения военного с позывным Гога о том, что на западе страны "каждый военком – миллиардер", вызвали большой резонанс.

"На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам...

Делаются справки за 12 тысяч долларов, в них пишется, что ты на три месяца непригоден к службе, и ты фактически с ней выезжаешь. Сейчас бог в районе - это военком. У них обогащение. Они сейчас нормально заработают за войну и спетляют. Если начнется что-то похуже, как было весной прошлого года, как в Киеве, их уже не будет на Украине. У каждого мэра и военкома, я думаю, паспорт иностранца уже лежит", - рассказал военный.

Историй о взяточничестве военкомов становится все больше. Одним из самых резонансных стало дело начальника военкомата Львовской области Александр Тищенко, бывшего депутата облсовета от партии "Слуга народа".

Тищенко, по данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, организовал поборы из районных комиссаров и был причастен к хищению гуманитарной помощи, из-за чего у него был конфликт с Львовской ОВА. Весной прошлого года военком пересел на Chevrolet Tahoe, который якобы подарил ему Кирилл Тимошенко, экс-зам главы офиса президента (с таким же автомобилем сам Тимошенко одно время вляпался в скандал, потому что это была гуманитарная помощь украинской армии). По данным Мосийчука, семья Тищенко летом прошлого года отдыхала в Испании, где у него якобы есть недвижимость, а также в Италии.

Также Тищенко пользовался круглосуточной охраной частных фирм и военнослужащих роты охраны военкомата, получил орден Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". Сам Тищенко все обвинения, естественно, отметает.

Еще одна громкая история, которой занялось госбюро расследовании, касается взяточничества начальника военкомата Яворовского района Львовской области и местного и. о. председателя военно-врачебной комиссии, которых винят в организации схемы получения взяток за выдачу документов о непригодности к военной службе.

Военкома поймали на взятке от призывника в 3 тысячи долларов за выдачу документов, дающих право выехать за границу, а именно заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе в военное время, поставив диагноз о несуществующей болезни. Посредником выступал водитель военкома, который забирал взятки у желающих откосить.

Ту же схему взяли на вооружение в Черновицком районном территориальном центре комплектования, сотрудник которой по наводке местного правоохранителя устраивал отсрочку от мобилизации за 3 тысячи долларов. Он подсказывал клиентам, к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты. Эти документы работник военкомата передавал военно-врачебной комиссии (ВЛК), у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации. Все, естественно, были "в доле". Схему раскрыло ГБР.

Еще один свежий пример – сотрудница военкомата Ровенской области за 2 тысячи долларов обещала помочь военнообязанному мужчине избежать призыва. Когда сделка вскрылась, женщину уволили, а райсуд оштрафовал ее на 73 тысяч гривен за взятку.

Также за последний год правоохранители задержали уже четырех сотрудников Волынского областного территориального центра комплектования. Фигуранты дел шли на подделку справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного, чтобы те могли выехать за границу или просто избежать мобилизации.

Трое из задержанных – из районного военкомата Ковеля. Один из них предоставил призывнику поддельные справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного за 6,2 тыс. долларов.

"На Западной Украине подобные схемы в военкоматах - распространенное явление. Особенно с учетом большого числа переселенцев. Они являются целью номер один - им выдают повестки, а затем, за определенную плату, выписывают белый билет. Цена за белый билет колеблется от 3 до 12 тысяч долларов. Многие военкомы действительно уже разбогатели так, что могут спокойно перегнать олигархов и попасть в рейтинги Forbеs, это просто джекпот, а не жизнь. Они скупают машины и виллы на Украине и за границей. Как военком в бедном районе на Львовщине мог пересесть за полгода на джип? Ответ понятен. Но их якобы поимка - это все блеф. Ведь курирует взяточничество в военкоматах большое начальство, которому заносят чемоданы кэша. Поэтому такие схемы будут только процветать", - сказал "Стране" источник в правоохранительных органах одной из западноукраинских областей.

Автор: Александра Харченко