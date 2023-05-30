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ТАСС

Роскосмос утвердил состав экспедиций МКС-70 и МКС-71

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

В госкорпорации сообщили, что в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Роскосмоса утвердила состав экипажей Международной космической станции (МКС) осенью 2023 года и весной 2024 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Межведомственная комиссия в госкорпорации "Роскосмос" определила составы экипажей для подготовки к полетам на Международную космическую станцию осенью 2023 года и весной 2024 года, - говорится в сообщении. - В основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24".

Отмечается, что О'Хара вернется на Землю на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". "Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полет на МКС", - подчеркнули в госкорпорации.

Как сообщили в Роскосмосе в марте, пилотируемый корабль "Союз МС-24" должен полететь к станции 15 сентября. 

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