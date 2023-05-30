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Известия.ru

В Кремле назвали договор о вооружениях в Европе неживым механизмом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Песков: договор о ВС в Европе — неживой механизм, последствий от его денонсации быть не должно

Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как это был неживой механизм. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.


«Прямых последствий не должно быть, потому что это был неживой механизм и, поверьте, не по вине РФ. Россия просто привела в соответствие ситуацию де-факто», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что на сегодня в области контроля над вооружением существует вакуум, который нужно заполнять новыми правовыми документами совместно с другими странами.

«Это требует «напряженной и растянутой работы», — указал пресс-секретарь президента.

Ранее в этом месяце глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что договор полностью изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен Путиным в Госдуму 10 мая. Спустя несколько дней за его денонсацию проголосовали в нижней палате парламента, а 24 мая решение было единогласно принято Советом Федерации. Кроме того, автоматически прекратилось действие ряда связанных с договором международных соглашений.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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Казахстан
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Путин Владимир
Проекты
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