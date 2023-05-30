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ТАСС

ОАЭ запустят космический корабль для исследования пояса астероидов между Марсом и Юпитером

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Юпитер
Юпитер.
Источник изображения: © NASA/Shutterstock

Миссия продлится 13 лет

ДУБАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос аппарат MBR Explorer для изучения пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр и вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"В Президентском дворце мы представили научные детали одного из наших самых важных проектов [по освоению] космоса - Миссии ОАЭ по исследованию пояса астероидов. Она продлится 13 лет: шесть лет на разработку [аппарата] и семь лет на исследовательский полет", - написал он в Twitter. По словам премьера, в честь которого и был назван аппарат, MBR Explorer преодолеет 5 млрд км, чтобы исследовать семь астероидов, и приземлится на последнем астероиде в 2034 году. Правитель эмирата Дубай отметил, что MBR Explorer "пролетит в 10 раз больше", чем зонд Al-Amal, который 9 февраля 2022 года вышел на орбиту Марса.

"Миссия ОАЭ по исследованию пояса астероидов - огромный национальный научный проект и уникальный глобальный исследовательский проект. Она будет включать в себя создание эмиратских частных компаний, [специализирующихся на] космических технологиях, наземного центра управления полетами в дальний космос, а также обучение новых кадров из ОАЭ", - добавил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Как сообщила эмиратская газета The National, о миссии было объявлено еще в 2021 году, но подробности о конструкции аппарата и научных целях были обнародованы только в понедельник. Так, вес аппарата составит 2,3 т. MBR Explorer будет работать автономно, его оснастят большими складными солнечными панелями. По замыслу эмиратских ученых, он пролетит мимо шести астероидов, а затем выпустит посадочный модуль на седьмой. Помимо научных целей, миссия также может заложить основу для будущей добычи ресурсов в космосе, так как этот пояс астероидов содержит минералы на сумму $700 квинтлн, такие как железо, золото и никель, пишет издание.

В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию Al-Amal. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного.

В 2020 году ОАЭ объявили о старте национальной программы по исследованию Луны. 11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX был запущен японский посадочный аппарат Hakuto-R. Он должен был доставить эмиратский планетоход Rashid, созданный Космическим центром им. Мухаммеда бен Рашида, к поверхности Луны. Однако 25 апреля глава компании - разработчика модуля Ispace Такэси Хакамада заявил, что связь с Hakuto-R в ходе посадки на Луну была потеряна, миссия была признана неудачной. 

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