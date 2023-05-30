Во время погрузки кран упал на украинский БТР VAB французского производства

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Боевики вооруженных формирований киевского режима, пытаясь погрузить БТР VAB на автомобильную платформу, сломали кран и повредили иностранную бронемашину.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), неизвестно, было ли это средство доставки пехоты неисправным уже до этого инцидента или таким образом просто хотели сберечь ресурс его ходовой части, но французский "подарок" собирались транспортировать в кузове гражданского грузовика.

Однако во время поднятия многотонного груза поворотная кабина с оборудованием оторвалась от КраЗа и стала заваливаться. Испуганный крановщик быстро покинул свое рабочее место, а на рухнувший с высоты в несколько метров VAB упала еще и телескопическая стрела.

Происшествие вызвало оживленную дискуссию в социальных сетях, многие из участвующих в ней отметили невысокий уровень подготовки "специалистов", которые эксплуатировали эту технику. Очень вероятно, что за краном, по всей видимости, выпущенным не одно десятилетие назад, вообще не следили.

Что же касается самих поставляемых с августа прошлого года бронетранспортеров, то уже неоднократно отмечались их различные недостатки, выявившиеся в ходе интенсивного применения. Например, эти двухосные бронемашины обладают недостаточной проходимостью, значительно уступая по этим характеристикам технике советского производства. У них слабая защита днища, в результате наезды на мины приводят к фатальным последствиям, выражающимся в серьезных потерях личного состава и материальной части. К тому же эти изделия, разработанные в 70-е годы совместно компаниями Renault и Saviem, легко загораются.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, в ВСУ поступают VAB давно устаревших модификаций, которые, по сути, просто утилизируют в этой "горячей точке".