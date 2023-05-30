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ЦАМТО

Литва предоставит новый пакет помощи ВС Украины

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 29 мая. По информации МНО Литвы, глава военного ведомства страны Арвидас Анушаускас принял участие в проведенном по видеосвязи 12-м заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) под председательством министра обороны США Ллойда Дж. Остина.

В ходе мероприятия министр представил последний пакет военной помощи Украине. В частности, по информации А.Анушаускаса, в следующий пакет помощи, которую Литва предоставит Украине, войдет оборудование для противодействия БЛА, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материалы.

В тексте не указано, какое оборудование будет передано ВС Украины, однако сообщение сопровождается фотографией с носимым устройством противодействия БЛА EDM4S Sky Wiper литовской компании NT Service.

Как сообщал ЦАМТО, радиус действия напоминающего винтовку автономного прибора EDM4S Sky Wiper весом 5,5 кг составляет до 3 км. Устройство, в основном, предназначено для вывода из строя коммерческих БЛА мультироторного типа. Продолжительность непрерывной работы EDM4S – не менее 45 мин.

ВС Украины уже закупали у компании NT Service в 2021 году через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) EDM4S Sky Wiper и получали их в рамках военной помощи.

Хотя серьезно на ходе боевых действий новая поставки не скажется, она все же осложнит действия подразделений ВС РФ, применяющих коммерческие БЛА.

Министр также подчеркнул важность обучения украинских военнослужащих и значительного увеличения объема и количества инструкторов в рамках помощи Литвы в обучении. А.Анушаускас подчеркнул, что Литва будет и впредь поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется.

На текущий момент сумма помощи, оказанная Литвой Украине, составляет почти 465 млн. евро. Помимо обучения, Литва передает вооружение и снаряжение, обеспечивает медицинское обслуживание и реабилитацию, а также выплаты в международные фонды поддержки Украины.

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