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Известия.ru

Востоковед оценил риск эскалации напряженности в отношениях Японии и КНДР

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

Востоковед Котков: риск эскалации напряженности в отношениях Японии и КНДР зависит от США

Риск эскалации напряженности в отношениях между Японией и Северной Кореей зависит не от Токио или Пхеньяна, а от США. Об этом 29 мая «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбить ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. Ранее сообщалось, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня.


«В сознании большинства японцев, усилиями японских СМИ, Северная Корея давно уже стала пугалом, которого надо бояться, и, соответственно, надо быть готовым к труду и обороне, то есть необходимо вооружаться. Несмотря на то что официально в Японии нет армии, японские силы самообороны — это на самом деле очень высоко боеспособные соединения. Так что эскалация в данном регионе если от кого-то и зависит, то точно не от Северной Кореи, а от главного актора, то есть от США», — сказал Котков.

Востоковед отметил, что для управления и контроля над широкими народными массами необходимо держать их в постоянно напряженном состоянии.

«В данном случае мы видим манипуляции над сознанием масс — Северная Корея запускает ракету, Северная Корея для нас угроза, если нужно, мы ее собьем. На самом деле из всех пусков северокорейских ракет пока ни одна ракета не нанесла никакой угрозы Японии. Хотя, конечно, Северная Корея, обладая баллистическими ракетами и, наверное, крылатыми ракетами, действительно может нести потенциальную угрозу, но только в случае военного конфликта», — заключил он.

23 апреля в Японии была начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР.

19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.

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КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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