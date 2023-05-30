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РИА Новости

Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ, позиции покидают крайне неохотно. Во многом, разгадка такой стойкости – мощные фортификационные сооружения, которые Киев возводил в Донбассе последние восемь лет. Однако российские войска нашли к ним "ключ".

Крепкий орешек

Мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке уже больше года стоит костью в горле российской армии. Пока что все попытки взять его в лоб, или обойти с флангов завершились без особого успеха.

Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Там - глубокоэшелонированная линия обороны с широкой сетью траншей, бетонными укрытиями и подземными складами. Все подходы к позициям плотно заминированы. На уцелевших высотках дежурят наблюдатели, снайперы и корректировщики.

Схожая ситуация и в Марьинке. Украинские военные инженеры вырыли под ней настоящий подземный город, соединив дома тоннелями.

Марьинка сильно пострадала от обстрелов

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Большую часть населенного пункта уже удалось освободить, однако вэсэушники по-прежнему обороняются в западных районах. Попытки лобового штурма бесполезны – это приведет к неоправданным потерям.

Подобных укрепрайонов немало, включая главный – в славянско-краматорской агломерации. Не гнушаются украинские войска обороняться и в городской застройке. А это еще больше осложняет действия наступающих.

Огненный аргумент

Ствольная артиллерия не всегда эффективна против таких укреплений, как и реактивные системы залпового огня в "классическом" оснащении. На выручку приходит другое оружие.

В начале недели расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним единственным попаданием уничтожил украинский опорный пункт.

Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России

"Солнцепек" и его "старший брат" ТОС-1 "Буратино" вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Снаряд в точке попадания создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба.

Дальность стрельбы — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит, не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.

Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Полный залп тяжелой огнеметной системы может накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. А значит, от него не скрыться.

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