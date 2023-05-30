Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что время для контрнаступления скоро наступит

Конкретные задачи для подготовки к нему уже определены, заявил Александр Сырский

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

При этом на прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад. Между тем замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил позже, что ВСУ начнут контрнаступление, когда получат необходимые оружие и технику от западных союзников.

"Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи для подготовки к ним", - написал Сырский в понедельник в своем Telegram-канале по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.