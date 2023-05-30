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Корвет «Громкий» провел ледокол через Малаккский и Сингапурский проливы

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Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

Корвет «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» через Малаккский и Сингапурский проливы. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Корвет "Громкий" в ходе выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обеспечил безопасную проводку через Малаккский и Сингапурский проливы новейшего ледокола "Евпатий Коловрат", построенного для ТОФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в будущий пункт своего постоянного базирования на Камчатке — Петропавловск-Камчатский. Маршрут перехода проходил через Средиземное море и Индийский океан. Экипаж «Громкого» провел ледокол через проливы с интенсивным движением судов. Перед этим на корвете провели тренировки по отражению нападения морских диверсантов.

Ледокол «Евпатий Коловрат» построили по модернизированному проекту 21180М. Судно спустили на воду в 2020 году. В ледоколах этого проекта уменьшили водоизмещение и осадку, что позволяет использовать их в мелководных акваториях.

Ранее в мае пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что «Евпатий Коловрат» вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Сингапуp
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
21180
21180М
ТОФ
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