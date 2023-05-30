Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону

Глава МИД РФ отметил, что у ВС России есть возможности среагировать на поставки ВСУ американских истребителей

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в деле подготовки украинских пилотов к применению истребителей F-16 объясняется желанием "понравиться гегемону", они активно проводят линию США в европейских делах. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Что касается Дании и Нидерландов и их, так сказать, намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов работать на западных самолетах, наверное, здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах, на европейских форумах линию Вашингтона прежде всего", - сказал он, отвечая на вопрос о том, чем можно объяснить мотивы этих двух стран.

Главу МИД РФ также спросили, какая будет реакция Москвы на возможные поставки Украине американских истребителей. "Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать", - ответил Лавров.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.