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ТАСС

Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону

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Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании.
Источник изображения: © flickr.com, DVIDSHUB

Глава МИД РФ отметил, что у ВС России есть возможности среагировать на поставки ВСУ американских истребителей

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в деле подготовки украинских пилотов к применению истребителей F-16 объясняется желанием "понравиться гегемону", они активно проводят линию США в европейских делах. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Что касается Дании и Нидерландов и их, так сказать, намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов работать на западных самолетах, наверное, здесь прежде всего желание понравиться гегемону. Эти страны активно проводят в европейских делах, на европейских форумах линию Вашингтона прежде всего", - сказал он, отвечая на вопрос о том, чем можно объяснить мотивы этих двух стран.

Главу МИД РФ также спросили, какая будет реакция Москвы на возможные поставки Украине американских истребителей. "Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать", - ответил Лавров.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Лавров Сергей
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1 комментарий
№1
30.05.2023 09:27
Лавров - нам, россиянам, вообще по фиг почему Дания и Нидерланды собираются тренировать украинских пилотов.
Для нас важно, что ОНИ БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬ ИХ ПИЛОТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕТЯТ УБИВАТЬ РОССИЯН, и что конкретно Вы сделали для того, чтобы этого не случилось и что сделаете теперь, чтобы они расхотели это делать - ЭТО ВАША РАБОТА!
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