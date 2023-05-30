Полякам предложили сломя голову броситься на Москву, чтобы ее победить

Do Rzeczy: эксперты говорят о риске ядерной угрозы, но советуют полякам "рискнуть"

Разного рода "эксперты" на Западе призывают Европу, в том числе и Польшу, "пойти на риск", чтобы победить Москву, пишет Do Rzeczy. При этом полякам советуют не бояться ядерной войны и умалчивают о масштабах человеческих потерь в результате реализации плана, который Запад разработал для Украины.

Павел Лисицкий

Особенностью дискуссии о конфликте России и Украины является то, что в ней оказались полностью размыты роли ее участников. По крайней мере, в Польше.

Куда-то исчезли аналитики и эксперты, то есть люди, изучающие факты и строящие сценарии будущего на основе имеющихся данных и оценки реальных сил. Их место заняли трюкачи, мастера иллюзий и создатели утопий, главная цель которых – укреплять дух населения и соблазнять общественное мнение. Для них нет ничего невозможного, при этом любое проявление здравомыслия является для них подозрительным и двусмысленным. Они видят перед собой одну единственную цель – победить Москву. Прекрасной иллюстрацией этой польской духоподъемной позиции (повторюсь, ее разделяет большинство польских СМИ) является интервью с неким доктором Малколмом Дэвисом (Malcolm Davis), которое я прочитал в издании Gazeta Wyborcza. Гость редакции был представлен как специалист аналитического центра Австралийского института стратегической политики, эксперт по военным технологиям, бывший сотрудник Министерства обороны Австралии.

В данном интервью австралийский эксперт и аналитик призывает "пойти на риск". Почему я выбрал это интервью из моря подобных ему, которые ежедневно наводняют страницы газет и экраны компьютеров? Потому что господин Дэвис хотя бы не притворяется и без обиняков объясняет, в чем конкретно будет состоять этот "риск". Эксперт говорит буквально следующее: "Мы боимся, что в случае, если мы зайдем слишком далеко, русские применят на Украине тактические ядерные ракеты. Да, это действительно может произойти. Но мы не можем допустить, чтобы страх заставил нас отказаться от помощи Украине". Мы не можем допустить! Страх не должен нас ограничивать! Бояться ядерных ракет? Это трусость!"

И добавляет: "Следует четко заявить, что любой сценарий, при котором Россия продолжает оккупацию территорий Украины в Донбассе, Запорожье или Крыму, недопустим. Поэтому первое условие – Украина должна вернуть себе все земли в границах 1991 года. Нельзя допускать никаких переговоров или перемирия, которые заморозили бы конфликт и дали русским время на восстановление сил, позволили бы им контролировать нелегально аннексированные территории".

Собственно, в этих нескольких предложениях господин Дэвис ясно дал понять, чего хочет Запад: Россия должна потерять – это обязательное условие – все территории, которые она заняла после 1991 года. Однако, в отличие от многих польских авторов, которые выдвигают аналогичные требования, замалчивая при этом тему рисков, господин Дэвис не стесняется говорить о цене и издержках. "Мы не должны исключать такую возможность [начало атомной войны]. На мой взгляд, слишком много людей делают это", – утверждает эксперт. "Но это ни в коем случае не должно сдерживать Запад", – добавляет он.

Что ж, кажется, что после таких деклараций каждый должен задать себе несколько вопросов. Первое: откуда у господина Дэвисе эта способность провозглашать императивы? Мы не можем, не должны, не позволим. Кто это говорит – аналитик или пророк? Если пророк, то очень странный. Разве это порядочно, призывать к ядерной войне на Украине, а в итоге, возможно, и в Польше, проживая в Австралии? Нельзя не отметить, что если бы этому сценарию, который господин Дэвис (а вместе с ним, как я понимаю, многие другие англосаксонские аналитики) рассматривает как возможный и который рекламирует нам Gazeta Wyborcza, суждено было осуществиться, то применение тактических ядерных ракет наверняка не ограничилось бы территорией Украины. Корректно ли продвигать нарративы, последствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном? При этом, как я полагаю, говоря о тактическом ядерном оружии, и господин Дэвис, и вполне сочувствующая ему Gazeta Wyborcza, как и я, имеют в виду одно и то же: оружие массового уничтожения.

Кроме вопросов морального свойства, возникает и другой вопрос: кто этот Запад, и кто эти "мы", от имени которого выступает господин Дэвис, призывающий украинцев к борьбе? Я так понимаю, речь идет об Австралии, возможно, о США и Великобритании – по странному стечению обстоятельств о государствах, находящихся в случае применения ядерного оружия на Украине и в соседних с ней странах в относительной, если не сказать в полной, безопасности. Вот уж воистину странный гуру.

Я сожалею только об одном: в этом большом интервью мне хотелось бы услышать вопрос о масштабах человеческих потерь, которые прогнозирует господин Дэвис для реализации плана, разработанного им для Украины и украинцев. Я бы очень хотел услышать, сколько жертв ядерных ракет, в первую очередь на Украине, но, наверняка, и в других, граничащих с ней государствах, в том числе в Польше, потребуется ради того, чтобы не позволить заморозить войну и не дать России времени. Жаль, что Gazeta Wyborcza не только сама не задала такой вопрос, но даже не дополнила интервью соответствующей диаграммой или таблицей. Господин Дэвис наверняка мог бы предоставить соответствующие расчеты.