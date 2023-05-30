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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ

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Спасская и Царская башни Московского Кремля
Спасская и Царская башни Московского Кремля.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь Песков: прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так - неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Здесь, в данном случае, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
ОБСЕ
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