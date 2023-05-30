Путин подписал закон о проведении выборов в условиях военного положения

Документ вводит право главы и парламента региона отзывать сенатора

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок проведения выборов при введении военного положения. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, при военном положении губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов на территории субъекта. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения должен провести консультации с Минобороны и ФСБ, и по итогам принять решение о назначении или неназначении выборов. Допускается при этом возможность сокращения сроков избирательных действий.

Вместе с тем, предусматривается, что "законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения".

Вводится и ряд других новелл в избирательное законодательство. В частности, кандидатам и партиям нельзя будет проводить агитацию с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

При проведении выборов в федеральные органы госвласти и президентских выборов органы местного самоуправления смогут выделять из бюджета субъекта РФ, местного бюджета средства на оказание содействия в подготовке и проведении выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей, говорится в законе.

Кроме того, кандидатам разрешается распространять агитационные материалы, изготовленные для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения за единицу продукции, сейчас 2% - это 276 рублей на единицу продукции. В действующем законе прописано ограничение в 100 рублей.

Закон также устанавливает минимальный размер добровольных пожертвований на выборы от граждан и юрлиц - он не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России.

Согласно закону, списки избирателей в случае их составления или уточнения могут теперь быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии.

Предусматривается также, что при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору и не смогут те, кто работают по гражданско-правовому договору.

Закон, кроме того, предусматривает образование экстерриториальных участков для голосования на выборах, исключение понятия "открепительные удостоверения".

Согласно закону, член Совета Федерации - представитель от субъекта РФ может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора (губернатор или законодательное собрание).

Представление об отзыве вносится в Совет Федерации для рассмотрения и принятия решения. Представление об отзыве не может быть внесено в течение года со дня вступления в силу решения соответствующего органа госвласти субъекта РФ о наделении полномочиями сенатора РФ - представителя от субъекта РФ, а также менее чем за три месяца до истечения срока полномочий такого сенатора.

Если по результатам рассмотрения Совет Федерации отклонил представление об отзыве сенатора, то орган госвласти субъекта РФ, принявший решение о наделении полномочиями сенатора, может повторно внести представление не ранее чем через шесть месяцев, указывается в документе.

"Порядок отзыва сенатора в своё время был предусмотрен, потом его убрали, но сейчас в общем развитии новых положений Конституции мы его предлагаем вернуть", - пояснил ранее "Интерфаксу" соавтор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

По его словам, практика применения закона подсказывает, что, например, "высшие должностные лица не всегда могут доработать до конца срока своих полномочий, и может прийти новый губернатор со своей командой", который может представить кандидатуру другого сенатора.