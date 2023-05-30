Войти
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о возможных последствиях денонсации Россией ДОВСЕ

260
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно

МОСКВА, 29 мая/ Радио Sputnik. Прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник днем Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

"Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так, неживой механизм, и поверьте, не по вине Российской Федерации. В данном случае российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", – цитирует РИА Новости Пескова.

Он обратил внимание, что сейчас в сфере стратегической стабильности образовался "большой вакуум", который необходимо срочно заполнить новыми актами международной безопасности.

Представитель Кремля отметил, что для разработки таких документов Москве нужны рабочие отношения "с рядом стран, которые сейчас отсутствуют не по вине России".

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, через девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята обновленная редакция документа.

Однако адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ до момента ратификации Соглашения об адаптации странами НАТО и "добросовестного выполнения ими документа".

Радио Sputnik также написало, почему в США хотят, чтобы Россия вернулась к исполнению обязательств в рамках Договора СНВ-3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
ОБСЕ
СНВ-3
Похожие новости
17.05.2023
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
17.05.2023
Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ
17.05.2023
Медведев объяснил значение денонсации ДОВСЕ для России
11.05.2023
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
05.12.2007
Ответный мораторий НАТО. Североатлантический альянс может приостановить действие ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны