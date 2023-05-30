Песков ответил на вопрос о возможных последствиях денонсации Россией ДОВСЕ

Песков: прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно

МОСКВА, 29 мая/ Радио Sputnik. Прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник днем Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

"Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так, неживой механизм, и поверьте, не по вине Российской Федерации. В данном случае российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", – цитирует РИА Новости Пескова.

Он обратил внимание, что сейчас в сфере стратегической стабильности образовался "большой вакуум", который необходимо срочно заполнить новыми актами международной безопасности.

Представитель Кремля отметил, что для разработки таких документов Москве нужны рабочие отношения "с рядом стран, которые сейчас отсутствуют не по вине России".

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, через девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята обновленная редакция документа.

Однако адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ до момента ратификации Соглашения об адаптации странами НАТО и "добросовестного выполнения ими документа".

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