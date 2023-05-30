Военный эксперт Дандыкин допустил атаку на «Иван Хурс» британскими дронами

Разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» мог быть атакован группой британских дронов, вышедших из Очаково. Такое мнение военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин высказал в понедельник, 29 мая.

Он также считает, что обнаружить российский корабль Киеву помогли американцы.

«Конечно же, дроны летают, эти беспилотники американские. Они его обнаружили с помощью разведывательной авиации и, конечно, космоса. И решили произвести атаку группой импортных — скорее всего, это Великобритания — дронов. Предположительно, из Очаково», — сказал эксперт в эфире телеканала «Звезда».

27 мая члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как они отражали атаку украинских беспилотных катеров в Черном море, пишет Pravda.Ru.

Ранее в тот же день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам, сообщается на сайте kp.ru.

Награду получат старший сигнальщик Валентин Нейман, радиометрист Даниил Нестеров, старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба и химик сержант Максим Панежин.

Они оперативно обнаружили катера и по команде командира корабля третьего ранга Игоря Тарана уничтожили беспилотники.

24 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.