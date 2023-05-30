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ЦАМТО

Чешская компания Inflatech на выставке IDET-2023 продемонстрировала надувной муляж танка "Леопард-2A4"

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Надувной муляж танка "Леопард-2A4"
Надувной муляж танка "Леопард-2A4".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 мая. Чешская компания Inflatech в ходе выставки IDET-2023 (24-26 мая, Брно, Чешская Республика) продемонстрировала надувной муляж танка "Леопард-2A4", партия которых недавно была отправлена на Украину.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на выставке чешская компания представила надувные ложные цели "Леопард-2A4" и связанные с ними глушители связи STARKOM.

Ложные цели "Леопард-2A4" предназначены для обмана и введения противника в заблуждение путем имитации объекта и для использования в радиоэлектронной борьбе. Муляж "Леопард-2A4" весит 44 кг, а STARKOM – 35,2 кг. По данным Inflatech, их оптическая детализация составляет 0,2 м, тепловая – 0,6 м, а электронная – 4 м. Компания утверждает, что беспилотному летательному аппарату типа RQ-20 ложная цель "кажется" реальным объектом с дистанции около 1500 м.

Макет "Леопард-2A4" можно надуть с помощью четырехтактного бензинового или дизельного двигателя с объемом 150 куб. см, а для развертывания или упаковки в течение 10 мин. требуется два человека. Муляж устойчив при ветре до 15 м/с.

Как сообщается, компания избегает использования металлических или пластиковых конструкций для придания муляжу правильной формы. Вместо этого для уменьшения веса и улучшения инфракрасной сигнатуры используется горячий воздух. Для "обмана" радаров противника используются гибкие радиоотражатели и специальная радиоотражающая пленка.

Помимо введения в заблуждение противника, надувные ложные цели используются для обучения пилотов стрельбе по целям. Например, ложные цели Inflatech использовались в учениях НАТО на Сардинии.

Inflatech также предлагает ложные цели десятков других систем, включая танки, артиллерию, оперативно-тактические комплексы, системы ПВО и боевые самолеты.

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Страны
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
Военные учения
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