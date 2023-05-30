Вот как Украина изменила планы польской армии

Defence 24: конфликт на Украине изменил планы по модернизации польской армии

Ситуация на Украине повлияла на планы по развитию польской армии, пишет Defence 24. Исходя из опыта этого конфликта, военные выделили приоритеты модернизации вооруженных сил. Польша не будет копировать Украину, а начнет готовиться к военному противостоянию иного типа.

Максимилиан Дура

В ходе конференции Defence24 DAY представители Вооруженных сил Польши представили свою оценку влияния конфликта на Украине на развитие польской армии. Опора на активные и добровольческие резервы, децентрализация логистических резервов, ведение активных действий, акцент на медицинской подготовке среди военнослужащих – таковы приоритеты, обозначенные польскими военными, исходя из опыта украинского конфликта.

Конференция Defence24 DAY, проходившая с 24 по 25 мая 2023 года на Национальном стадионе в Варшаве, естественно, была связана с конфликтом, разворачивающимся за восточной границей после начала российской спецоперации. Поэтому первая же панельная дискуссия на конференции была посвящена теме "Конфликт на Украине – выводы для развития и модернизации вооруженных сил".

В обсуждении участвовали: командующий видами Вооруженных сил генерал-лейтенант Веслав Кукула (Wiesław Kukuła), советник-координатор начальника Генерального штаба Войска Польского генерал-майор Ярослав Громадзинский (Jarosław Gromadziński), начальник инспекции поддержки Вооруженных сил генерал-майор Артур Кемпчинский (Artur Kępczyński), а также начальник Отдела поддержки, заместитель начальника Штаба оперативного командования видов Вооруженных сил генерал-майор Мирослав Поляков (Mirosław Polakow). Дискуссию модерировал главный редактор портала Defence24.pl Енджей Граф (Jędrzej Graf).

В первую очередь было отмечено, что война, к которой должна готовиться Польша, будет отличаться от той, которая идет на Украине. По словам генерала Кукулы, военные готовятся к боевым действиям, рассматривая украинско-российский конфликт целостно, "оценивая не только потенциалы армий, но и то, что этот потенциал определяет". При этом важно не попадать в "ловушки восприятия", поскольку "если мы сделаем определенные выводы без критического анализа, то будем готовиться не к будущей, а к прошлой войне".

Поэтому нужно оценивать не нынешний, а "будущий конфликт и потенциал, который в нем будет задействован". Например, то, что украинские подразделения территориальной обороны очень хорошо зарекомендовали себя на первом этапе конфликта на Украине, вовсе не означает, что можно считать алгоритм действий этих войск безусловно идеальным. Также ошибочными были выводы некоторых аналитиков о том, что ВВС больше не нужны, поскольку армии будто бы достаточно сильной противовоздушной обороны и насыщения войск большим количеством беспилотников.

Между тем польские Вооруженные силы воспринимают будущий конфликт совсем по-другому, хотя и по-прежнему ориентируются на оборонительный характер своих действий (в силу особенностей своего государства и НАТО в целом). Для этого армии необходимы ВВС, способные эффективно противостоять потенциалу противника. Такие, которые могли бы играть сдерживающую роль, чтобы у противника не возникало соблазна начинать вооруженный конфликт. Поэтому основной задачей Вооруженных сил РП является создание реально работающей системы сдерживания. Противник должен знать, что его ждет в случае нападения на Польшу.

При этом необходимо проверить актуальность принятых ранее догм: например, верно ли с точки зрения обороноспособности уделять большее внимание качеству, а не количеству (создание небольшой, но эффективной армии). При этом было бы неправильно противопоставлять качество и количество. Это видно даже на примере войск специального назначения. По словам генерала Кукулы, для достижения необходимого качества нужно обеспечить нужное количество. Все должно зависеть от потенциальных угроз, и именно в зависимости от них нужно определять, каким быть Вооруженным силам и какими инструментами они должны пользоваться.

Наблюдая конфликт на Украине, становится очевидно, что необходимы дальнейшие изменения в системе материально-технического обеспечения польской армии. По словам генерала Громадзинского, особенно важен опыт работы группы, координирующей действия 52 государств, которые оказывают поддержку ВСУ (Security Assistance Group-Ukraine – SAG-U). Первоначально помощь заключалось в передаче отдельных небольших систем (несколько штук), и поэтому подготовка обслуживающего их персонала ограничивалась обучением небольшого количества военных на данной платформе. Решение о расширении помощи изменило все, потому что теперь потребовалась подготовка тысяч военнослужащих. Была модифицирована вся система помощи, поскольку речь шла не только о координации деятельности 52 стран-доноров, но и 21 государства, которые физически участвовали в обучении, которое осуществлялось, в свою очередь, на территории 15 стран.

Конфликт на Украине изменил также алгоритм применения техники. Примером могут служить российские системы радиоэлектронной борьбы. Первоначально они использовались для создания помех украинским войскам, заодно нарушая работу собственных подразделений. Однако позже, чтобы защитить их от атаки беспилотников, средства РЭБ были перемещены вглубь позиций, то есть наступательная техника превратилась в оборонительную. То есть один и тот же инструмент использовался по-разному.

Изменилась и оценка армии России, которая, как считалось, обладает сильной артиллерией. Однако оказалось, что дальность действия российской артиллерии калибра 122 мм и 152 мм гораздо меньше, чем западной артиллерии калибра 155 мм. В этом отношении НАТО выигрывает. Это преимущество к тому же усиливается комплексами HIMARS. Их применение даже в таком небольшом количестве, как у украинцев, привело к тому, что россиянам пришлось отвести свои материально-технические базы и командные пункты более чем на 100 км от линии соприкосновения войск. Это сильно ограничивает сферу деятельности войск.

При этом опыт конфликта на Украине нельзя слепо копировать. Там на первом этапе действия проходили на большой площади и на большой глубине. Кроме того, сами условия местности – особенно весной и осенью – ограничивают маневренность войск, которые в распутицу вынуждены пользоваться строго определенными транспортными путями. Таким образом, характер действий армии – маневренный или позиционный – зависит там от времени года. В Польше нет таких пространств, поэтому польские войска должны действовать быстрее, реагировать немедленно, не допуская прорыва линии обороны. Таким образом, разбирая операции, проводимые на Украине, нужно не копировать их, а делать нужные выводы.

Генерал Кемпчинский обратил внимание на то, что Инспекция поддержки ВС с самого начала конфликта на Украине внимательно наблюдала за развитием ситуации, особенно с точки зрения материально-технического обеспечения. Здесь отмечалось, что Польше нельзя буквально копировать украинские решения. Впрочем, как оказалось, некоторые изменения в польской армии предвосхитили те меры, которые пришлось предпринять Украине после начала конфликта.

Польским военным, например, давно известно, что в первые дни войны особенно активно будет атакована логистическая система Польши. Что и произошло на Украине, где русские совершали налеты в первую очередь на склады времен СССР, даже уже не используемые. Так же будут уничтожены и польские склады, о местонахождение которых россиянам хорошо известно. Таким образом, необходимо вовремя, еще до главного удара, рассредоточить резервы, что украинцы и сделали.

Польская армия также создает небольшие склады, например, при воинских частях, чтобы тактические запасы не аккумулировались в определенном месте. Создается мобильный логистический потенциал, чтобы запасы можно было располагать вблизи армейских частей. Кроме того, необходимо создавать небольшие конвои (по несколько транспортных средств) и широко использовать маскировку. Также нужно иметь автономные средства самообороны, в том числе от беспилотных летательных аппаратов. Все больше внимания уделяется созданию автономных транспортных средств с использованием наземных, беспилотных платформ.

Генерал Поляков отметил, что так называемая доктрина комбинированного огня, которую внедряют украинцы, уже в течение шести лет вводится в польских вооруженных силах. На начальном этапе это происходит во взаимодействии с американцами, которые имеют большой опыт в этой области. Реализации доктрины способствует увеличение силы поражения в Вооруженных силах РП. В настоящее время необходимо повысить эффективность имеющихся систем, в основном за счет взаимодействия средств разведки различных видов войск со средствами поражения разного уровня, что позволяет добиться масштабного синергетического эффекта. Это создает сдерживающий эффект, поскольку противник знает, что не сможет победить наши войска первым ударом.

Польша также готовится к активным действиям, а не к действиям по принципу "действие – реакция". "Мы должны немедленно изыскивать средства и возможности, чтобы это мы навязывали условия игры, чтобы мы определяли время и место удара и способ действий, а не ждали, когда сделает противник". Вся доктрина "соединенности" заключается в объединении возможностей всех видов Вооруженных сил, чтобы лучше распознавать противника, поражать его войска, наносить ему ущерб.

Во всем этом очень важен человеческий фактор. По словам генерала Кукулы, наше самое смертоносное оружие – это люди, которые будут пользоваться этой современной техникой. Именно исходя из этого в настоящее время создается постоянный, 300-тысячный "людской" компонент армии, а параллельно начинается накопление мощного резервного компонента. Однако ошибочно было бы думать, что такая численность нужна исключительно для компенсации чрезвычайно больших потерь в начале конфликта. Генерал Кукула особенно подчеркнул, что усилия польской армии направлены "подготовку наших людей не к героической смерти за Родину, а к победе".

Во время конференции было отмечено, что система резервов находится на пороге фундаментальной переоценки. Отмечается, например, что мало кто доволен результатами функционирования прежней модели обучения так называемого пассивного резерва. Будущая модель, над которой сейчас работают, будет основана на системе активных и добровольных резервов. "Наша эффективность обучения пассивного резерва составляет всего 50% от ожидаемого результата, заданного, в частности, начальником Генерального штаба и министром национальной обороны". Эти 50% – максимальные значения, которых удается достичь, а это означает, что данная система просто исчерпала себя.

Образцом должна стать система активных резервов США, Израиля и северных стран, особенно финской модели. Она основана, в частности, на длительной связи резервиста с воинской частью. При этом Польша отходит от представления о том, что войну начинают профессиональные солдаты, а заканчивают резервисты. Поэтому так много внимания уделяется системам, обеспечивающим выживаемость военнослужащих. Например, в специальных войсках и войсках территориальной обороны каждый шестой солдат прошел медицинскую подготовку. Ее важность поняли и украинцы, которые с помощью западных стран увеличили число обученных фельдшеров. Это автоматически привело к увеличению выживаемости раненых. Это так называемые компетенции двойного назначения, поскольку они также могут быть полезны и в гражданской жизни.

В самом командовании необходим доступ к значительному объему информации в режиме реального времени, в том числе полученной с использованием искусственного интеллекта. Примером могут служить анализ спутниковых снимков, который у невооруженными новейшими технологиями человека занимает много времени, а с помощью ИИ происходит очень быстро, например, когда программа подсказывает, что изменилось по сравнению с предыдущим пакетом данных.

Важное значение также имеет адекватное материально-техническое обеспечение новых систем, которое должно быть реализовано уже в момент приобретения вооружения. Кроме того, необходимо учитывать возросшую суточную потребность в боеприпасах. Как показал конфликт на Украине, прежние нормы следует пересмотреть. А это требует увеличения мощности промышленности и эффективной системы хранения.

В ходе панельного обсуждения подчеркивалось, что количество закупаемого в настоящее время вооружения определяется не реалиями конфликта на Украине, а предполагаемым потенциалом ВС РФ. Кроме того, в настоящее время понятно, что польская оборона должна быть максимально маневренной, для чего необходимо предпринять определенные шаги.

В заключение генерал Кукула обратил внимание на необходимость целостного подхода также к противотанковым средствам, которые должны быть максимально разнообразными. "Мы стараемся максимально диверсифицировать противотанковые средства. Во-первых, нам нужен очень широкий ассортимент орудий, которые наши командиры могут использовать для уничтожения танковой силы противника. Во-вторых, такое разнообразие создаст массу проблем противнику, которому придется решать, как сохранить свои бронетанковые средства".