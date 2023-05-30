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Военное обозрение

Представлен комплекс активной защиты EuroTrophy для европейских танков и бронемашин

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Источник изображения: topwar.ru

Совместное предприятие израильской компании Rafael (разработавшей КАЗ Trophy), GDELS (подразделение General Dynamics) и немецкой KMW представило новую модификацию комплекса активной защиты EuroTrophy, предназначенную для европейских танков и бронемашин.

Нынешний конфликт на Украине еще раз продемонстрировал полезность танка, а также необходимость улучшения его защиты от растущих угроз на все более изощренном и сложном поле боя

- указывается в издании Defensa.

КАЗ планируется устанавливать как на перспективную технику, например, на танк Leopardo 2A8, так и на некоторые уже имеющиеся на вооружении образцы (в частности, на испанские ОБТ Leopardo 2E «для ликвидации морального устаревания», что потребует доработки башни).

Источник изображения: topwar.ru

В ходе демонстрации EuroTrophy комплекс был размещён на бронированной гусеничной машине семейства ASCOD. В ходе презентации был озвучен порядок работы КАЗ. Основными элементами системы являются 2 вращающихся радара, которые контролируют пространство вокруг техники на 360 градусов, и 4 пусковые установки, защищающие весь корпус машины (с зонами перекрытия, резервирования и системой перезарядки) – каждая из ПУ покрывает сектор на 180 градусов.

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
ASCOD SV
Компании
General Dynamics
Rafael
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